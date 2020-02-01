«Динамо» «на щиті» покидає Кременчук

Сегодня, 20:56 Просмотров: 287

ХК «Кременчук» впевнено розібрався на виїзді з «Динамо»

Сьогодні, 26 лютого, у Харкові МХК «Динамо» приймав на своїй арені «Салтівський лід» лідера чемпіонату «Кременчук».





Господарі перші пішли вперед і вже на першій хвилині змусили воротаря гостей Новицького продемонструвати свою майстерність.

Хокеїсти «Кременчука» швидко взяли гру у свої руки, і вже на 5 хвилині вийшли вперед. Далі більше, гості нарощували свою атакуючу міць, змушуючи воротаря господарів Шевчука все частіше і частіше вступати в гру, роблячи, часом, неймовірні сейви.





На 9 хвилині форвард кремнчужан Ворона подвоїв рахунок. «Динамівці» мали шанс закинути шайбу, але не змогли реалізувати вихід два в один. Форвард харків'ян Дурдиєв двічі розстрілював кіпера «Кременчука», але той вистояв, ставши героєм епізоду.





Відбившись, гості провели швидку контратаку і Бабрусев закинув третю шайбу. Через три хвилини, форвард «містян» Гриценко забиває четвертий гол. А ще через три - Грицьких доводить до 5:0.





За дві хвилини до кінця періоду гості закинули ще парочку шайб.





У другій «двадцятихвилинці» підопічні Савицького продовжили гольову феєрію. Не дивлячись на відчайдушні спроби опору харків'ян і надійну гру кіпера В'язова (змінив Шевчука), кременчужани закинули ще п'ять шайб (Орлов, Толстушко, Кисельов, Савченко і Ворона).

До честі харків'ян, варто відзначити той момент, коли вони змогли вистояти, граючи втрьох проти цілої п'ятірки суперника.





У заключному відрізку матчу, гості закинули ще парочку шайб, і довели підсумковий рахунок до 14:0.