Губернатор Полтавщини пообіцяв цьогоріч покращені дороги за 1,9 млрд грн

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов назвав суму, яка цьогоріч передбачена на ремонти місцевих доріг, її вистачить на 600-800 км
Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов під час пресконференції 26 лютого повідомив, скільки коштів планується на ремонти місцевих доріг області.
- Сума на ремонти місцевих доріг області безпрецедентна — це 1 мільярд 300 мільйонів, - сказав він. Якщо взяти й наш обласний бюджет, дорожній фонд, то це майже 1,9 мільярдів, - каже Олег Синєгубов.
За його словами, це дозволить зробити від 600 до 800 км місцевих доріг.
- Це достатньо для того, щоб люди вже відчули покращення. Але ми знаємо, що потрібно багато зробити, бо загальний обсяг — це 7800 км місцевих доріг, - зазначив голова Полтавської ОДА.
Автор: Татьяна Донченко
Источник фото: Агентство місцевих доріг Полтавської області