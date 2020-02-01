Кременчуг

Губернатор Полтавщини пообіцяв цьогоріч покращені дороги за 1,9 млрд грн

Сегодня, 07:13 Просмотров: 218 Комментариев: 2

 

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов назвав суму, яка цьогоріч передбачена на ремонти місцевих доріг, її вистачить на 600-800 км

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов під час пресконференції 26 лютого повідомив, скільки коштів планується на ремонти місцевих доріг області.

- Сума на ремонти місцевих доріг області безпрецедентна — це 1 мільярд 300 мільйонів, - сказав він. Якщо взяти й наш обласний бюджет, дорожній фонд, то це майже 1,9 мільярдів, - каже Олег Синєгубов.

За його словами, це дозволить зробити від 600 до 800 км місцевих доріг.

- Це достатньо для того, щоб люди вже відчули покращення. Але ми знаємо, що потрібно багато зробити, бо загальний обсяг — це 7800 км місцевих доріг, - зазначив голова Полтавської ОДА.

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Автор: Татьяна Донченко Источник фото: Агентство місцевих доріг Полтавської області
Теги: дороги Олег Синєгубов Полтавська ОДА

Комментарии: 2

3 518
zzzzzz:
Сегодня, 07:16

свежо предание....прошлый головко и иже с ним тоже обещали и тендеры проводили, а по результату бабло распилили, а там где должен был быть выполнен ремонт три латки положили и кинули....эти хоть бы 4 латки положили....


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150
кренделёк:
Сегодня, 08:12

знатный дерибан виднеется 


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