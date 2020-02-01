У МПК абітурієнти зможуть зустрітися з представниками українських та зарубіжних вишів

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Міжрегіональна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра» проходитиме у Кременчуці 25-26 лютого

З 25 по 26 лютого у Міському палаці культури пройде 20-та Міжрегіональна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра», де абітурієнти зможуть зустрітися з представниками українських та зарубіжних вишів. Урочисте відкриття відбудеться 25 лютого об 11.00.





Цього разу у виставці візьмуть участь такі навчальні заклади:

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Національний фармацевтичний університет;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Karazin Business School;

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;

Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Польща;

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя);

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

ТОВ «Єропейська Дидактика»;

Wyzsza Szkola Gospodarki w Bydgoszczy (Polska);

Національний фармацевтичний університет (м. Харків);

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка;

Харківська державна зооветеринарна академія;

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»;

Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ;

Український державний університет залізничного транспорту;

Кременчуцький медичний коледж імені В.І. Литвиненка;

ВПУ №7 (м. Кременчук);

ТОВ «Аверс-Експрес» ЛТД;

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України;

Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості.

В ході виставки представники вишів розкажуть майбутнім абітурієнтам, їхнім батькам та вчителям про особливості свого навчального закладу, про підготовчі програми, умови вступу та умови навчання.





У виставці бере участь ТОВ «Науковий центр «Європейська дидактика» - вітчизняний виробник засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів природничо–математичних дисциплін, STEM-лабораторій та дидактичних матеріалів для нової української школи, представник провідних європейських виробників засобів навчання.





26 лютого вони запрошують на круглий стіл керівників закладів середньої освіти Кременчука. Присутні ознайомляться із засобами навчання для початкових класів нової української школи, демонстраційним та лабораторним обладнанням для кабінетів фізики, хімії, біології, навчальним обладнанням для професійно-технічної освіти, професійного навчання та підвищення кваліфікації.