У Кременчуці у водія знайшли три пакетики «трави»

Сегодня, 11:01 Просмотров: 1 147

23 лютого у Кременчуці на вулиці Республіканській патрульні поліцейські помітили ВАЗ-2109, який порушив правила дорожнього руху - не увімкнув покажчик повороту. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Під час спілкування з 30-річним водієм, останній повідомив, що має при собі 3 поліетиленові пакети з марихуаною.



На місце було викликано слідчих для фіксування даного факту.





Патрульні нагадують, що: