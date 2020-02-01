У Кременчуці у водія знайшли три пакетики «трави»
Сегодня, 11:01
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Чоловік не увімкнув покажчик повороту, чим привернув увагу копів
23 лютого у Кременчуці на вулиці Республіканській патрульні поліцейські помітили ВАЗ-2109, який порушив правила дорожнього руху - не увімкнув покажчик повороту. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.
Під час спілкування з 30-річним водієм, останній повідомив, що має при собі 3 поліетиленові пакети з марихуаною.
На місце було викликано слідчих для фіксування даного факту.
Патрульні нагадують, що:
- згідно ст. 309 ККУ — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту – караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
- згідно ст. 44 КУпАП — незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах — тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.
Автор: Євгенія Каблучка
Источник фото: Патрульна поліція Кременчука