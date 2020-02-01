У Кременчуці повним ходом «будують» спортивний майданчик на якому вже грають діти

Сегодня, 10:32 Просмотров: 2 513 Комментариев: 2

Восени минулого року організація «Спорт для всіх» оголосила тендер на будівництво нового спортивного майданчика у кварталі 278 в Кременчуці. Єдиним учасником та переможцем стала фізична особа-підприємець Білоус Тамара Миколаївна. Згідно з договором ФОП має до 31 грудня 2020 року за 1 342 604 грн збудувати спортивний майданчик зі штучним покриттям.







Після виходу матеріалу до «Телеграфа» звернувся мешканець мікрорайону. Він розповів, що спортивний майданчик давно побудований і не за кошти міського бюджету.





- Шановний Телеграф! Запрошую вас всіх в квартал 278, у двір будинків 22, 22а. Спортивний майданчик зі штучним покриттям тут знаходиться вже майже рік. Наскільки я знаю, її побудували власники прилеглої недавновідкритої заправки, щоб жителі не обурювалися, – написав Сергій.



Восени ми оглянули двір навколо цих будинків й побачили територію, заповнену дитячими гойдалками та спортивним майданчиком зі штучним покриттям. Тут фізично неможливо розмістити ще один спортивний майданчик.







«Спорт для всіх» на інформаційний запит відповів:



- 7 жовтня 2019 року укладено договір про виконання робіт з об'єкта «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для ігрових видів спорту за адресою: квартал 278, будинок 22-а в місті Кременчуці Полтавської області» з ФОП Білоус Тамара Миколаївна.

На сьогоднішній день роботи з будівництва вищезгаданого об’єкту тривають, – йдеться у відповіді.



Проте вони не відповіли на інформацію щодо вже побудованого майданчика. Нас цікавило, що буде з ним. Роботи будуть проводити поруч чи на місці вже готового спортивного майданчика.





- У зв’язку з тим, що у Кременчуцькому міському центрі фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» відсутня інформація з інших питань, що вказані у Вашому запиті, тому запитувану Вами інформацію надати неможливо, – мовиться далі у відповіді «Спорт для всіх» на інформаційний запит.



Оскільки комунальний заклад «Спорт для всіх» зазначив, що на сьогодні роботи з будівництва вищезгаданого об'єкта тривають, ми знову з’їздили у 278 квартал. Ніяких робіт з будівництва нового спортивного майданчика ми не побачили, лише хлопчаків, які грали у футбол на спортивному майданчику зі штучним покриттям, якого ніби не існує.



