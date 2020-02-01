У Кременчуці повним ходом «будують» спортивний майданчик на якому вже грають діти

Восени минулого року організація «Спорт для всіх» оголосила тендер на будівництво нового спортивного майданчика у кварталі 278 в Кременчуці. Єдиним учасником та переможцем стала фізична особа-підприємець Білоус Тамара Миколаївна. Згідно з договором ФОП має до 31 грудня 2020 року за 1 342 604 грн збудувати спортивний майданчик зі штучним покриттям.
Після виходу матеріалу до «Телеграфа» звернувся мешканець мікрорайону. Він розповів, що спортивний майданчик давно побудований і не за кошти міського бюджету.
Восени ми оглянули двір навколо цих будинків й побачили територію, заповнену дитячими гойдалками та спортивним майданчиком зі штучним покриттям. Тут фізично неможливо розмістити ще один спортивний майданчик.
«Спорт для всіх» на інформаційний запит відповів:
Проте вони не відповіли на інформацію щодо вже побудованого майданчика. Нас цікавило, що буде з ним. Роботи будуть проводити поруч чи на місці вже готового спортивного майданчика.
Оскільки комунальний заклад «Спорт для всіх» зазначив, що на сьогодні роботи з будівництва вищезгаданого об'єкта тривають, ми знову з’їздили у 278 квартал. Ніяких робіт з будівництва нового спортивного майданчика ми не побачили, лише хлопчаків, які грали у футбол на спортивному майданчику зі штучним покриттям, якого ніби не існує.