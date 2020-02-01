Происшествия

Кременчуцькі копи забрали у чоловіка водійське посвідчення через несплату аліментів

Сегодня, 12:02 Просмотров: 1 398 Комментариев: 7

 

Водій був обмежений в праві керування транспортним засобом через аліментні борги

Сьогодні, 24 лютого, на вулиці Небесної Сотні, інспектори зупинили автомобіль Renault Magnum 440 через порушення правил дорожнього руху. Після перевірки документів патрульні з’ясували, що водій автівки обмежений в праві керування транспортним засобом через несплату аліментів.


Як повідомила патрульна поліція Кременчука, чоловік не мав постанови про закриття виконавчого провадження. Тому поліцейські вилучили у водія посвідчення та склали протокол за ч.3 ст.126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами).

3
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: алименты водитель

Комментарии: 7

4 059
почемучка:
Сегодня, 12:49

Ніхто не цікавився?

по поводу ДіЯ - чи дозволено на законодавчому рівні не носити посвідчення водія, а користуватись данними додатка?


+3
1 076
s2e7r8g:
Сегодня, 13:05

Цитата: почемучка

Ніхто не цікавився?

по поводу ДіЯ - чи дозволено на законодавчому рівні не носити посвідчення водія, а користуватись данними додатка?

З сайту ДіЯ:

Чи можу я користуватися водійськими правами та техпаспортом в телефоні?

Так, поліція знає про нього. Електронні водійське посвідчення та свідоцтво про володіння транспортним засобом — офіційні, їхня юридична сила закріплена Постановою Кабінету Міністрів України № 956 від 23 жовтня 2019 року. У разі проблем телефонуйте на гарячу лінію МВС 0-800-50-02-02.


+3
4 059
почемучка:
Сегодня, 14:30

Цитата: s2e7r8g
Так, поліція знає про нього
Знати то може і знає, але ж є ПДР:

2.1. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі:

а) посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії;

 

б) реєстраційний документ на транспортний засіб (для транспортних засобів Збройних Сил, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - технічний талон)

та 

Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами

Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб...

Тобто має бути документ. Електронний документ? - його також бачать і поліція - тоді навіщо вона просить його показати???

 

Якось закони і реалії не співпадають...


+2
1 076
s2e7r8g:
Сегодня, 14:37

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 жовтня 2019 р. № 956
Київ
Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
  Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації та Міністерства внутрішніх справ стосовно реалізації протягом 2019—2020 років експериментального проекту щодо застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які можуть пред’являтися поліцейським замість посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, виготовлених на бланках, для підтвердження водієм права керування та права користування транспортним засобом.

І т.д....
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 жовтня 2019 р. № 956

ПОРЯДОК
застосування електронного посвідчення водія та
електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

1. Цей Порядок визначає процедуру замовлення, формування, пред’явлення та перевірки електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яка є безоплатною та проводиться виключно за бажанням особи з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних.

І т.д. ... Знайдіть постанову та порядок. Там все прописано, нічого складного і страшного.

 


-1
40
vortex:
Сегодня, 14:52

Мне кажется (если я не ошибаюсь) если человек работает(!!) водителем, то его не могут лишить права на управления автомобилем из-за неуплаты алиментов. Иноче как он их будет платить если лишится работы? Поправьте если я ошибаюсь.

PS Я вот не думаю что он на мане просто катался или поехал в булочную


+3
1 076
s2e7r8g:
Сегодня, 15:11

Цитата: vortex

Мне кажется (если я не ошибаюсь) если человек работает(!!) водителем, то его не могут лишить права на управления автомобилем из-за неуплаты алиментов. Иноче как он их будет платить если лишится работы? Поправьте если я ошибаюсь.

PS Я вот не думаю что он на мане просто катался или поехал в булочную

Все логично, но в том-то и дело, что у него наверняка есть категория и на легковые (и сама машина). А права как извесно одни на все категории. Да, и прав лишают от 3-х до 6-ти месяцев, а не пожизненно. Заплати что должен - и катайся дальше.


0
3 504
zzzzzz:
Сегодня, 15:27

Цитата: vortex
Иноче как он их будет платить если лишится работы?
ну так забрали же не за 100 грн. долга наверное, раз работает-зарабатывает, но не платит- это же не нормально? Не?


+3
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