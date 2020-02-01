Кременчуцькі копи забрали у чоловіка водійське посвідчення через несплату аліментів

Сьогодні, 24 лютого, на вулиці Небесної Сотні, інспектори зупинили автомобіль Renault Magnum 440 через порушення правил дорожнього руху. Після перевірки документів патрульні з’ясували, що водій автівки обмежений в праві керування транспортним засобом через несплату аліментів.
Як повідомила патрульна поліція Кременчука, чоловік не мав постанови про закриття виконавчого провадження. Тому поліцейські вилучили у водія посвідчення та склали протокол за ч.3 ст.126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами).