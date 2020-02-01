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Розгорівся скандал навколо футболіста з Кременчука, який виступав у Росії

Сегодня, 12:11 Просмотров: 856 Комментариев: 1

 

Фанати виступили проти воротаря Чуваєва – керівництво клубу вирішило провести зустріч та пояснити ситуацію

Футбольний клуб «Поділля» з Другої ліги намагається вирішити конфлікт з уболівальниками, що розгорівся через підписання 32-річного воротаря Олега Чуваєва з Кременчука. 


Олег Чуваєв грав за юніорську збірну України. До 2014 року в УПЛ встиг пограти за «Ворсклу» і «Севастополь». Але після окупації Криму російськими агресорами поїхав саме до Росії, де виступав у складі «Томі» і «Хіміка». У 2016 році його підписала «Зоря», у 2019 році виступав за «Легіон» Полтава. 


15 лютого «Поділля» оголосило про підписання контракту з голкіпером, і це викликало бурю обурення у хмельницьких фанатів.


- Наша фанатська спільнота вважає неприйнятним бачити у лавах рідної команди людину, яка в найважчий період російсько-української війни вважала за потрібне підзаробити грошей розважаючи жителів держави-окупанта, багато з яких ставить під сумнів право нашої держави на існування, цілісність та самостійний розвиток. Якщо попередній випадок появи у «Поділлі» гравця, в пасиві якого є участь в окупаційному кримському чемпіонаті, ми спробували трактувати як випадкову помилку з боку клубного керівництва та молодого гравця, то нинішній випадок толерувати неможливо. Як стосовно клубу, який в офіційних повідомленнях не приховує виступів свого новачка у Росії, так і футболіста, який граючи в Криму, на свої очі спостерігав російську агресію, та її наслідки для свого ж колишнього клубу. 


Ми сподіваємося, що надалі керівництво клубу приділятиме увагу в комплектації команди моральним якостям гравців, їх патріотичній позиції принаймні в аспекті неможливості професійної співпраці з країною-агресором. А футболісту, котрий зганьбився, бажаємо принаймні всередині себе визнати свою помилку, і своєю грою заслужити повагу та підтримку вболівальників», - йдеться у заяві ультрас «Поділля». 


Президент ФК «Поділля» Євген Бейдерман напередодні закликав уболівальників «зустрітися і обговорити ситуацію, яка склалася навколо підписання контракту з досвідченим воротарем». 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол війна Олег Чуваєв

Комментарии: 1

22
StarПёр:
Сегодня, 12:27

А мені приємно. За принципову позицію ультрас. Хоч десь вони є. Які від того будуть наслідки, побачимо. Але бажаю Олегу скорішого повернення у рідну говєнь. 

В нас вже є аналогічний скакун із росіянської фєдерації назад у українську, якого доречі фінансово підтримує міська та обласна рада...То нічого. Кілька хвилин ганьби, а потім всі забули...

Да. Я не закликаю нікого цькувати. Лише бажаю аби дехто не вдавав подиву, коли впливають такі наслідки за дії...Та зробив вірні висновки...


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