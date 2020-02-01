Розгорівся скандал навколо футболіста з Кременчука, який виступав у Росії

Сегодня, 12:11 Просмотров: 856 Комментариев: 1

Футбольний клуб «Поділля» з Другої ліги намагається вирішити конфлікт з уболівальниками, що розгорівся через підписання 32-річного воротаря Олега Чуваєва з Кременчука.





Олег Чуваєв грав за юніорську збірну України. До 2014 року в УПЛ встиг пограти за «Ворсклу» і «Севастополь». Але після окупації Криму російськими агресорами поїхав саме до Росії, де виступав у складі «Томі» і «Хіміка». У 2016 році його підписала «Зоря», у 2019 році виступав за «Легіон» Полтава.





15 лютого «Поділля» оголосило про підписання контракту з голкіпером, і це викликало бурю обурення у хмельницьких фанатів.





- Наша фанатська спільнота вважає неприйнятним бачити у лавах рідної команди людину, яка в найважчий період російсько-української війни вважала за потрібне підзаробити грошей розважаючи жителів держави-окупанта, багато з яких ставить під сумнів право нашої держави на існування, цілісність та самостійний розвиток. Якщо попередній випадок появи у «Поділлі» гравця, в пасиві якого є участь в окупаційному кримському чемпіонаті, ми спробували трактувати як випадкову помилку з боку клубного керівництва та молодого гравця, то нинішній випадок толерувати неможливо. Як стосовно клубу, який в офіційних повідомленнях не приховує виступів свого новачка у Росії, так і футболіста, який граючи в Криму, на свої очі спостерігав російську агресію, та її наслідки для свого ж колишнього клубу.





Ми сподіваємося, що надалі керівництво клубу приділятиме увагу в комплектації команди моральним якостям гравців, їх патріотичній позиції принаймні в аспекті неможливості професійної співпраці з країною-агресором. А футболісту, котрий зганьбився, бажаємо принаймні всередині себе визнати свою помилку, і своєю грою заслужити повагу та підтримку вболівальників», - йдеться у заяві ультрас «Поділля».





Президент ФК «Поділля» Євген Бейдерман напередодні закликав уболівальників «зустрітися і обговорити ситуацію, яка склалася навколо підписання контракту з досвідченим воротарем».