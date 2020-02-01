Домашні духи, відьми, доньки і дружини: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Дара Корній «Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи»
Ця книжка поведе читача у дивовижний і самобутній світ українських вірувань. Гортаючи її сторінки, ви дізнаєтесь про поважного домовика, надійного захисника роду, познайомитесь із добрим покутнім, який нашепче вам своє благословення, зазирнете на гостину до справедливого хлівника, який доброму господареві в усьому сприяє, а ледацюг карає. А якщо поталанить, привабите духа щастя з удатною сприйєю, які підуть пліч-о-пліч з вами. Однак стережіться роздоріжжя, бо там духи-перевертні заманюють у потойбіччя стомлених мандрівників.
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Мария Воронова «Идеальная жена»
Суддя Ірина Полякова вийшла заміж та завагітніла. Їй доручають зовсім легку справу – судити лікаря Уляну Тиходольську, яка захищаючись від насильника, вбила його.
Про те, що жінку треба виправдати, пишуть в газетах, в захист колеги – талановитого акушера-гінеколога – зібрали підписи лікарі. Але один з народних засідателів розкопав дещо досить дивне з минулого Уляни, і суддя починає коливатися…
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Уильям Теккерей «Ярмарка тщеславия»
Це один з найбільш екранізованих класичних творів у світі. Нестаріюча, зла та дотепна історія «антигероїні» Беккі Шарп - чарівної та цілеспрямованої доньки бідного художника, яка вирішила любою ціною пробитися «наверх», гарно вийти заміж й зайняти вигідне місце в суспільстві.
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Андрій Кокотюха «Вигнанець і навчена відьма»
Літо 1911 року. Колишній слідчий, а тепер вигнанець Платон Чечель виконує в Полтаві делікатне доручення. Але його затримує в місті ще одна історія – не кримінальна, а містична. У краї діється щось дивне. Псується погода, масово мре худоба, молоду місцеву поміщицю звинувачено у відьомстві, а за всім цим криються старі чужі сімейні гріхи, кривава розплата за які невідворотна…
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