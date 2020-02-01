Домашні духи, відьми, доньки і дружини: що новенького почитати кременчужанам

Мария Воронова «Идеальная жена»

Суддя Ірина Полякова вийшла заміж та завагітніла. Їй доручають зовсім легку справу – судити лікаря Уляну Тиходольську, яка захищаючись від насильника, вбила його.

Про те, що жінку треба виправдати, пишуть в газетах, в захист колеги – талановитого акушера-гінеколога – зібрали підписи лікарі. Але один з народних засідателів розкопав дещо досить дивне з минулого Уляни, і суддя починає коливатися…