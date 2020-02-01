Кременчуг

Где завтра в Кременчуге не будет света

Сегодня, 13:41 Просмотров: 355

 

Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор

24 февраля в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • ул. Солнечная, 1-21;
  • ул. Правобережная, 21-33;
  • ул. Владимира Вернадского, 29-47;
  • 2-й тупик Владимира Вернадского, 1-7.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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