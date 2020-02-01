Где завтра в Кременчуге не будет света
Сегодня, 13:41
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Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор
24 февраля в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Солнечная, 1-21;
- ул. Правобережная, 21-33;
- ул. Владимира Вернадского, 29-47;
- 2-й тупик Владимира Вернадского, 1-7.