Кременчуг

Породілля з Кременчуцького району не знала куди йти з новонародженою дитиною

Сегодня, 11:33 Просмотров: 1 734 Комментариев: 2

 

Жінка після пологового будинку не мала куди йти, адже не мала власного житла 

Мама новонародженого маля з Кременчуцького району опинилася в складних життєвих обставинах. За інформацією Кременчуцької районної державної адміністрації, жінка народила сина, але їй не було куди повертатися з новонародженим у зв’язку з відсутністю житла.


Кременчуцьким районним центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведена робота, молода мати доправлена та влаштована разом з новонародженим до Полтавського обласного соціального центру матері та дитини.


Жінці також надано соціальні послуги в оформленні соціальних виплат, а саме: допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога на дітей одиноким матерям, соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: роддом

Комментарии: 2

158
Всеволод:
Сегодня, 11:38

Главное чтобы соцработники проследили чтобы малыш получал все необходимое. Так как новоиспеченная мама не внушает доверия.


+8
3 009
Daniel Mroz:
Сегодня, 12:31

В Омельнику він знаходиться


0
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