Породілля з Кременчуцького району не знала куди йти з новонародженою дитиною

Сегодня, 11:33 Просмотров: 1 734 Комментариев: 2

Жінка після пологового будинку не мала куди йти, адже не мала власного житла

Мама новонародженого маля з Кременчуцького району опинилася в складних життєвих обставинах. За інформацією Кременчуцької районної державної адміністрації, жінка народила сина, але їй не було куди повертатися з новонародженим у зв’язку з відсутністю житла.





Кременчуцьким районним центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведена робота, молода мати доправлена та влаштована разом з новонародженим до Полтавського обласного соціального центру матері та дитини.





Жінці також надано соціальні послуги в оформленні соціальних виплат, а саме: допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога на дітей одиноким матерям, соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.