Новорічні ялинки яких кременчуцьких закладів та підприємств визнані кращими у місті

Сегодня, 08:48 Просмотров: 831

У Кременчуці визначили переможців конкурсу на кращу новорічну ялинку серед закладів ресторанного бізнесу та сфери послуг, а також промислових підприємств міста, який проходив у грудні 2019 - січні 2020 року. 13 лютого у мерії нагородили дипломами переможців.





Журі визначило кращих у окремих категоріях, адже важко порівнювати ялинку у невеликому магазині і новорічну красуню великого промислового підприємства. Кращі ялинки обиралися окремо серед промислових підприємств, готелів, закладів ресторанного бізнесу, торгових центрів, спеціалізованих магазинів та об’єктів сфери послуг.









Ось хто переміг у цьому зимовому конкурсі





Серед підприємств ялинка ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» здобула І місце за стиль, елегантність та вишуканість в оформленні новорічного містечка та створення святкового настрою для трудового колективу та жителів мікрорайону.





А от звання «Супер ялинка» отримав ялинковий комплекс ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» за багатогранність та емоційність почуттів, вкладених у новорічне оформлення казкового містечка, та створення святкового настрою для трудового колективу та мешканців міста.





Номінацію «Особлива відзнака» за креатив святкового дизайну та створення новорічного настрою для колективу та мешканців мікрорайону отримав Центру культури, спорту і дозвілля «Нафтохімік» ПАТ «Укртатнафта».





Серед готелів:

І місце – у готельного комплексу «Європейський» за створення святкового новорічного настрою та домашнього затишку для гостей. ;

ІІ місце поділили готель «Рейкарц» та готель «Гелікоптер», вони отримали дипломи за створення святкового новорічного настрою для гостей закладу;

звання «Супер ялинка» отримала новорічна красуня готелю «Кремінь» за вишуканість святкового дизайну та створення образу «Казковий настрій» у закладі.





Серед закладів ресторанного бізнесу:

І місце поділили ресторан «Всі свої», що по вул. Лікаря Богаєвського, 2/7 та кав’ярня «Шалє» на вул. Перемоги, 20;

ІІ поділили між собою кав’ярня «Rock Kava» на бульварі Пушкіна, 18 та кафе «Львівська майстерня шоколаду», що по вул. Соборній;

ІІІ місце – у кафе «Кофан», що на проспекті Лесі Українки, 27.





Серед торговельних центрів:

І місце – у ТЦ «Нова лінія»;

ІІ місце – у ТРК «Галактика» (вул. Соборна, 21);

ІІІ місце поділили ТЦ «Амстор» (вул. Халаменюка, 7) та ТЦ «ТРЦ» (вул. Київська 5-А);

номінацію «Супер ялинка» за різноманітність оформлення, створення образу «Новорічна казка» та святкової атмосфери у приміщенні закладу отримав ТЦ «Мега».





Серед спеціалізованих магазинів:

І місце зайняла ялинка-наречена весільного салон «Монро»;

ІІ місце – магазин дитячих товарів «Карусель», що на просп. Свободи, 41/44;

ІІІ місце посіла ялинка магазину «Інтершик», що на просп. Свободи, 28/42;

звання «Супер ялинка» за створення образу «Новорічна казка» та атмосфери загадковості та чарівності у торговому залі отримав Кондитерській дім «Кременчук» по вул. Соборна, 26/37.





Серед об’єктів сфери послуг:

І місце отримав салон «Галина», що по вул. Першотравневій, 49/10;

ІІ місце - салон «Янголи краси», вул. Майора Борищака, 15;

за гламур та вишуканість у прикрашенні новорічної ялинки звання «Супер ялинка» віддали нотаріальній конторі, що по вул. Соборній, 10/7.





Диплом за найкращий будиночок на ярмарку вручено медовару Сергію Буряку.