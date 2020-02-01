Кременчужани можуть стати членами робочої групи з впровадження «Громадського бюджету»

Сегодня, 07:07 Просмотров: 250

Подати заяву на ім'я голови робочої групи треба до 24 лютого включно

Кременчужани можуть стати членами робочої групи з впровадження «Громадського бюджету» в Кременчуці у 2020 році. За інформацією Кременчуцької міської ради, розподався прийом заяв від містян на участь у складі робочої групи.





Для цього потрібно:

подати заяву на ім’я голови робочої групи з питань впровадження громадського (партисипативного) бюджету в м. Кременчуці Пелипенка В.М. до управління по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету за адресою: площа Перемоги, 2 (рецепція міськвиконкому);

заповнити анкету потенційного члена робочої групи «Громадського бюджету Кременчука» за посиланням.

Після цього заяви та інформація, зазначена в анкетах, буде подана на розгляд міському голові для включення членів до складу робочої групи.

Прийом заяв триватиме до 24 лютого включно.