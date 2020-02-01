Кременчужанин у складі збірної став переможцем турнірі Чотирьох націй

Сегодня, 08:08 Просмотров: 173

Юніорська збірна України стала переможцем турнірі Чотирьох націй. За інформацією ФХУ, заключна гра збірної на турнірі 4 націй проти Польщі не мала ніякого турнірного значення, адже українці, отримавши дві перемоги над Угорщиною і Японією, достроково посіли перше місце на турнірі.





Участь в турнірі взяв кременчужанин, вихованець ХК «Кременчук» Гліб Варава.









Україна-Польща 7:2 (4:0, 2:1, 1:1)

Шайби: 1:0 Плохотнік (Гребеник, 3:36) 2:0 Палійчук (Кривоножкін, Садовіков 4:37). 3:0 Гончаренко (Бородай, Зозовській 15:41) .4:0 Петрашенко (Коржилецькій 18:50) 5:0 Гребеник (Зозовській, 21:34). 6:0 Кривоножкін (23:41). 6:1 Гуржинській (Заєць 35:01), 7:1 Петрашенко (Савицький 48:11), 7:2 Слюсарчик

Україна: Полгороднік (Сулима) Прусський - Палійчук, Гребеник - Трошкін, Казаков, Кисельов, Коржилецькій - Садовиков - Кривоножкін, Бородай - Гончаренко - Плохотнік, Петрошенко - Зозовській - Савицький, Варава





Забравши ініціативу в матчі з перших хвилин в свої руки, синьо-жовта дружина затиснула своїх візаві на чужій половині майданчика, перекидали поляків з рахунком 18:3 тільки в першому періоді. Чотири з цих кидків виявилися точними: Плохотнік, Палійчук, Гончаренко і Петрашенко зняли питання про переможця в цьому поєдинку ще в першій третині матчу.





Але українці, здається, і не збиралися зупинятися, продовжуючи знущатися над нашими західними сусідами. На початку другого періоду Гребеник і Кривоножкін довели рахунок до 6:0, після чого гра втратила будь-яку інтригу. Полякам вдалося забити шайбу престижу ще в другому періоді, а в третьому - на точний кидок Петрашенко червоно-білі відповіли ще одним взяттям воріт Полгородніка.





Збірна України впевнено і на одному диханні провела триденний турнір в Угорщині, закинувши в загальному 25 шайб і отримавши гарні перемоги у всіх матчах.