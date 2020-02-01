З 1 квітня в Україні хочуть запровадити електронний лікарняний

Сегодня, 09:03 Просмотров: 135

Нововведення стартує з 1 квітня, воно має зробити процес видачі лікарняних більш прозорим

З 1 квітня цього року в Україні планують запровадити електронний лікарняний. Про це заявив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.





- З 1 квітня в Україні з’являться електронні лікарняні. Це буде перший етап, але цей крок дозволить навести лад у системі та продовжити боротьбу з корупцією у сфері соціального страхування. Нам потрібні незворотні зміни, які покращать ситуацію у системі соціального страхування України, – наголосив Олег Коваль.





За його словами, електронний лікарняний принесе більше прозорості та відкритості у процес видачі лікарняних.





- Цей крок передбачає автоматизацію процесів та дає можливість відслідкувати весь процес оформлення лікарняного: кожен лікар, який видає лікарняний, повинен буде підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі. Інформація через реєстр у Пенсійному фонді буде автоматично передана у Фонд соціального страхування – в установі одразу знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію – оскільки є платником єдиного соціального внеску. Весь процес буде прозорим, – пояснив заступник міністра.





Серед гарантій прозорості у системі електронних лікарняних він назвав такі пункти:

кожен лікарняний повинен бути підписаний електронним цифровим підписом – запроваджується персональна відповідальність лікаря, який видав цей документ;

електронний обіг дасть можливість відслідкувати, чи лікарняний видав профільний лікар: адже часто трапляються випадки, коли лікарі дають документи щодо хвороб, які не відповідають їхньому профілю, а це – потенційні корупційні ризики;

Мінсоцполітики зможе боротися та відслідковувати потенційні «схеми», коли «на лікарняний» іде половина співробітників підприємства, які по факту продовжують працювати, але отримують ще й виплати з Фонду соцстрахування.

Перший етап впровадження електронного лікарняного стане можливим завдяки старту проєкту e-Health, головним розпорядником якого є Міністерство охорони здоров’я.