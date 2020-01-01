У День закоханих кременчужани зможуть одружитися через ЦНАП

Сегодня, 07:07 Просмотров: 247

У цей же день можна подати документи на обмін паспорта громадянина України у зв’язку із зміною прізвища

14 лютого, у День закоханих, кременчужани зможуть одружитися через ЦНАП, скориставшись послугою «Державна реєстрація шлюбу у скорочені строки» (послуга 60-09). Для цього не потрібно звертатися до відділів ДРАЦС, церемонію організує Інститут розвитку Кременчука.





Також у цей же день через Кременчуцький ЦНАП наречені можуть подати документи на обмін паспорта громадянина України у зв’язку із зміною прізвища (послуги 56/57-09).





Потім, за необхідності, у ЦНАПі можна:

обміняти паспорт громадянина України для виїзду за кордон (послуги 56/57-13);

обміняти посвідчення водія на право керування транспортними засобами (без складання іспиту) (послуга 62-02);

перереєструвати транспортні засоби з видачею свідоцтва про реєстрацію (62-04, 62-06, 62-08, 62-10, 62-12);

провести державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (послуга 55-03);

внести зміни до інформації про особу до Реєстру громади міста Кременчука (послуги 48/49-10).

Для отримання детальної консультації та запису в електронну чергу ЦНАПу телефонуйте 15-88.