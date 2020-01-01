У цей же день можна подати документи на обмін паспорта громадянина України у зв’язку із зміною прізвища
14 лютого, у День закоханих, кременчужани зможуть одружитися через ЦНАП, скориставшись послугою «Державна реєстрація шлюбу у скорочені строки» (послуга 60-09). Для цього не потрібно звертатися до відділів ДРАЦС, церемонію організує Інститут розвитку Кременчука.
Також у цей же день через Кременчуцький ЦНАП наречені можуть подати документи на обмін паспорта громадянина України у зв’язку із зміною прізвища (послуги 56/57-09).
Потім, за необхідності, у ЦНАПі можна:
Для отримання детальної консультації та запису в електронну чергу ЦНАПу телефонуйте 15-88.