Потрійне комбо: оштрафували кременчужан за незаконне розміщення реклами

Сегодня, 08:08 Просмотров: 272

На черговому засіданні адміністративної комісії розглядали одразу три протоколи, який склали стосовно кременчужан за незаконне розміщення реклами на вулицях Кременчука, бо це порушує правила благоустрою нашого міста.





Перший випадок виявили 28 листопада 2019 року: кременчужанка Юлія повісила на фасаді будинку на кварталі 101 рекламу без дозвільних документів. Пояснювати що-небудь вона відмовилася. Тепер має сплатити штраф у сумі 850 грн.





Другий протокол склали 8 січня стосовно кременчужанина Олександра, який на вулиці Древаля розташував оголошення, яке рекламувало пункт прийому металевих конструкцій. Чоловіка неодноразово попереджали, щоб він прибрав його, та цього так зроблено і не було. Тому Олександра оштрафували на 850 грн.





А третій інцидент зафіксували 15 січня: містянин Віталій розмістив рекламні засоби на фасадах кременчуцьких будинків без відповідного дозволу на це. Віталій у поясненні до протоколу сказав, що про цю рекламу нічого не знає, він займається кабелями і ремонтом.





Тут члени комісії зазначили, що у правилах розміщення зовнішньої реклами є відповідна норма, яка визначає, що порушниками є ті, хто зазначений в оголошенні. Але часто у фірмах використовують наступну схему: у жодного працівника у посадових обов'язках не прописана відповідальність за рекламу, тому фактично «винуватця» виявити неможливо.





- Тобто не можна знайти в організації жодної людини, яка б за це відповіла. Отака історія, - підсумував голова адміністративної комісії.





На Віталія наклали штраф у 100 неоподатковуваних мінімумів (1700 грн).