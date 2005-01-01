На кременчужанку наклали штраф за розклеювання оголошень на електроопорах

Сегодня, 11:33 Просмотров: 649

Хоча свою вину вона визнавати не хотіла, все одно має сплатити 1700 грн

На черговому засіданні адміністративної комісії оштрафували кременчужанку Марію за розміщення оголошень на електроопорах без відповідних документів на вулиці Івана Приходька, адже це є порушенням правил благоустрою Кременчука. У листівках зазначалося, що терміново шукають розклейщиків оголошень.

Кременчужанка, на яку 23 грудня 2019 року склали протокол, у поясненні відмовилася нести відповідальність за об’яви на електроопорах й свою провину не визнала. Вона сказала, що працює за договором підряду і за вказівкою замовника лише видавала рекламу промоутерам, а ті вже розклеювали її на власний розсуд і порушили закон, роблячи це у не відведених для цього місцях. За них нести відповідальність Марія відмовилася.

Та все одно на неї наклали штраф у 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто 1700 грн.