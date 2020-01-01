«Кремінь-Юніор» знімається з чемпіонату серед аматорів

Сегодня, 11:01 Просмотров: 463

Футболісти «Кременя» U-19, які у складі команди «Кремінь-Юніор» представляли команду в аматорському чемпіонаті - знімаються зі змагань. На жаль, через недостатнє фінансування кременчуцький клуб не буде представлений в аматорській лізі.





Нагадаємо, що в осінній частині чемпіонату «Кремінь-Юніор» зіграв 10 ігор та завоював одну нічию та одну перемогу.



