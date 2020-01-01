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«Кремінь-Юніор» знімається з чемпіонату серед аматорів

Сегодня, 11:01 Просмотров: 463

 

Футболісти «Кременя» U-19, які у складі команди «Кремінь-Юніор» представляли команду в аматорському чемпіонаті - знімаються зі змагань. На жаль, через недостатнє фінансування кременчуцький клуб не буде представлений в аматорській лізі.


Нагадаємо, що в осінній частині чемпіонату «Кремінь-Юніор» зіграв 10 ігор та завоював одну нічию та одну перемогу.


М Команда І В Н П М О
1 ФК Вовчанськ (Харківська обл.) 10 8 1 1 27:8 25
2 Мотор (Запоріжжя) 10 8 0 2 23:5 24
3 Яруд (Маріуполь, Донецька обл.) 10 7 1 2 31:9 22
4 Зірка (Кропивницький) 10 6 1 3 25:11 19
5 Таврія (Новотроїцьке, Херсонська обл.) 10 6 0 4 19:8 18
6 СК Каховка (Херсонська обл.) 10 5 2 3 22:14 17
7 Легіонер (Дніпро) 10 2 1 7 15:31 7
8 Перемога (Дніпро) 10 1 2 7 7:29 5
9 Дніпро-1-Борисфен (Дніпро) 10 1 1 8 3:24 4
10 Кремінь-Юніор (Кременчук, Полтавська обл.) 10 1 1 8 9:42 4
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь-Юніор
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