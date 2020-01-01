«Кремінь-Юніор» знімається з чемпіонату серед аматорів

Футболісти «Кременя» U-19, які у складі команди «Кремінь-Юніор» представляли команду в аматорському чемпіонаті - знімаються зі змагань. На жаль, через недостатнє фінансування кременчуцький клуб не буде представлений в аматорській лізі.
Нагадаємо, що в осінній частині чемпіонату «Кремінь-Юніор» зіграв 10 ігор та завоював одну нічию та одну перемогу.
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФК Вовчанськ (Харківська обл.)
|10
|8
|1
|1
|27:8
|25
|2
|Мотор (Запоріжжя)
|10
|8
|0
|2
|23:5
|24
|3
|Яруд (Маріуполь, Донецька обл.)
|10
|7
|1
|2
|31:9
|22
|4
|Зірка (Кропивницький)
|10
|6
|1
|3
|25:11
|19
|5
|Таврія (Новотроїцьке, Херсонська обл.)
|10
|6
|0
|4
|19:8
|18
|6
|СК Каховка (Херсонська обл.)
|10
|5
|2
|3
|22:14
|17
|7
|Легіонер (Дніпро)
|10
|2
|1
|7
|15:31
|7
|8
|Перемога (Дніпро)
|10
|1
|2
|7
|7:29
|5
|9
|Дніпро-1-Борисфен (Дніпро)
|10
|1
|1
|8
|3:24
|4
|10
|Кремінь-Юніор (Кременчук, Полтавська обл.)
|10
|1
|1
|8
|9:42
|4