«Кременчук» в серії булітів обіграв «Дніпро»

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Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 29 січня, на льодовій арені «Айсберг» хокеїсти «Кременчука» змогли перемогти «Дніпро» у серії булітів – 3:2Б.





Ігри між командами з топ-3 завжди проходили по-бойовому. До того ж, в останній зустрічі між цими командами переможець визначився лише в овертаймі. Сьогоднішній матч не став винятком, а долю переможця вирішили точні кидки в серії буллітів.





«Кременчук» - «Дніпро» 3:2 ПБ (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 1:0 - Бондарук (Кисельов - Григорян), 7:26, 1:1 - Янішевський, 9:28, 2:1 - Александров (Пукс - Бондарук), 19:24, 2:2 - Целогородцев (Ромащенко) , 29:26

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусев - Григорян, Хрішпенц - Александров, Грицьких - Толстушко, Горлушко - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Бондарук, Созонов - Пукс (А) - Орлов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Чердак - Олійник - Бондаренко.

Дніпро: Петров (Гурко); Бєлоусов (А) - Пугачов, Дорофєєв - Декало, Афанасьєв (А) - Матусевич, Шепелев -; Матерухін (К) - Ромащенко - Жвачкін, Каракулько - Шибаєв - Целогородцев, Янішевський - Кузьмик - Чернишенко, Луговий - Коваленко - Тимченко.





Перший гольовий момент у матчі стався на п'ятій хвилині біля воріт гостей. Толстушко скидав на Кисельова, і той з близької відстані не зміг як слід вдарити по шайбі. Через хвилину, херсонці відповіли потужною контратакою, і вже Ромащенко, викочуючи з борта, двічі пробивав по воротах, але кіпер кременчужан зіграв надійно.





На 8 хвилині «городяни» все ж змогли відкрити рахунок в матчі. Спочатку, один з форвардів «Кременчука» не реалізував вихід один в один, але наступна хвиля атаки і активність Кисельова, застала зненацька херсонців, а Бондарук, скориставшись цим, став автором першої шайби в матчі. Гості швидко зрівняли рахунок - скориставшись помилкою воротаря, форвард «Дніпра» Янішевський закинув шайбу в порожні ворота.





Поступово гра почала вирівнюватися, а херсонські «щуки», відчувши смак голу, все більше і більше почали докучати воротам «городян». Але ближче до кінця першого періоду кременчужани перехопили ініціативу, і за 36 секунд до сирени точний кидок Александрова вивів господарів майданчика вперед - 2:1.



Варто зазначити, що лише завдяки божевільній реакції воротаря херсонців Петрова, гості пропустили тільки дві шайби.





Другий і третій періоди пройшли повністю з перевагою хокеїстів «Кременчука». І лише "дика" не реалізація своїх гольових моментів (Орлов, Пукс, Кисельов, Серанов), привела до того, що гості змогли вдало розіграти більшість і зрівняти рахунок - 2:2. До фінальної сирени нічийний рахунок на табло не змінився. Такі ж цифри продовжували горіти і після додаткової п'ятихвилинки.





Переможець сьогоднішнього поєдинку визначився лише в серії буллітів, де більше вдалим і майстровиті виявилися кременчужани. Господарі з чотирьох кидків закинули три, а гості з трьох - не одного.





Після сьогоднішньої перемоги, «городяни» набрали 77 очок і продовжують лідирувати в чемпіонаті. Херсонські «щуки», набравши 66 очок, потіснили «Донбас» з другого місця.