Кременчуг, Культура, Кременчуг

Найвеселіші та найкмітливіші: які кременчуцькі школи перемогли на фестивалі «ГуморFEST»

Сегодня, 07:04 Просмотров: 714

 

На міському етапі обласного фестивалю гумору відзначилися ліцеї №5 та 11, а також школи №1 та 28

23 січня у Кременчуці на базі Будинку дитячої та юнацької творчості пройшов міський етап обласного фестивалю-конкурсу «ГуморFEST». Про переможців цього заходу повідомив департамент освіти нашого міста.


Тож найвеселішими та найкмітливішими у нашому місті виявилися:

  • І місце — команда ліцею №5 ім. Т.Г. Шевченка;
  • ІІ місце поділили команди ліцею №11 «Гарант» і школи №1;
  • ІІІ місце у команди школи №28.
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Автор: Катерина Турубара Источник фото: департамент освіти Кременчука
Теги: конкурс фестиваль юмор дети школьники
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