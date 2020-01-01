Найвеселіші та найкмітливіші: які кременчуцькі школи перемогли на фестивалі «ГуморFEST»
Сегодня, 07:04
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На міському етапі обласного фестивалю гумору відзначилися ліцеї №5 та 11, а також школи №1 та 28
23 січня у Кременчуці на базі Будинку дитячої та юнацької творчості пройшов міський етап обласного фестивалю-конкурсу «ГуморFEST». Про переможців цього заходу повідомив департамент освіти нашого міста.
Тож найвеселішими та найкмітливішими у нашому місті виявилися:
- І місце — команда ліцею №5 ім. Т.Г. Шевченка;
- ІІ місце поділили команди ліцею №11 «Гарант» і школи №1;
- ІІІ місце у команди школи №28.
Автор: Катерина Турубара
Источник фото: департамент освіти Кременчука