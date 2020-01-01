Найвеселіші та найкмітливіші: які кременчуцькі школи перемогли на фестивалі «ГуморFEST»

Сегодня, 07:04 Просмотров: 714

На міському етапі обласного фестивалю гумору відзначилися ліцеї №5 та 11, а також школи №1 та 28