Уряд хоче зобов'язати бізнес, що використовує працю засуджених, сплачувати ЄСВ

Сегодня, 17:27 Просмотров: 467

Днями у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть розширити коло платників податків. Ініціатор документу - прем'єр-міністр Олексій Гончарук.





Законопроєкт №2790 пропонує встановити нарахування єдиного соціального внеску на суму фактично нарахованої заробітної плати засуджених до обмеження волі або позбавлення волі. У випадку ухвалення змін, ЄСВ сплачуватимуть підприємства, установи та організацій, інші юридичні особи, а також фізичні особи – підприємці, що використовують працю засуджених до обмеження волі або позбавлення волі.



