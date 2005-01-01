Кременчуг, Украина, Мир

Уряд хоче зобов'язати бізнес, що використовує працю засуджених, сплачувати ЄСВ

Сегодня, 17:27 Просмотров: 467

Заплановані зміни можуть торкнутися підприємств та фізичних осіб

 

Днями у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть розширити коло платників податків. Ініціатор документу - прем'єр-міністр Олексій Гончарук.


Законопроєкт №2790 пропонує встановити нарахування єдиного соціального внеску на суму фактично нарахованої заробітної плати засуджених до обмеження волі або позбавлення волі. У випадку ухвалення змін, ЄСВ сплачуватимуть підприємства, установи та організацій, інші юридичні особи, а також фізичні особи – підприємці, що використовують працю засуджених до обмеження волі або позбавлення волі.


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: осужденные податки
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