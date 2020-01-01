«Кремінь» з втратами готується до виходу з відпустки

За 4 дні футбольний клуб «Кремінь» має вийти з відпустки, про це повідомив директор МФК «Кремінь» Андрій Недяк. 3-го лютого планується вихід команди з відпустки й підготовка до весняної частини чемпіонату.
За словами Андрія Дмитровича у команди багато проблем, проте «Кремінь» з понеділка розпочне підготовку до весняної частини чемпіонату. Зараз й досі ведуться перемовини з потенційними спонсорами клубу.
Команду на сьогодні покинули 4 футболістів: Анатолій Масалов, Орест Будюк, Ростислав Тарануха та Дмитро Зозуля. Напередодні команду покинув капітан Сергій Ченбай та Роман Гончаренко.
Голкіпер Орест Будюк захищав кольори «Кременя» з липня 2019 року. За цей час воротар зіграв 19 ігор.
Півзахисник Анатолій Масалов у команді був з березня 2019 року.
Нападник «Кременя» Ростислав Тарануха поповнив нашу команду в липні 2019 року. За цей час Ростислав зіграв 19 ігор та двічі відзначився у ворота суперника.
Захисник Дмитро Зозуля у «Кремені» також з початку сезону й зіграв за кременчуцьку команду 18 ігор та відзначився 4 голами.
Також заяву на звільнення написав спортивний директор Євген Берун, який працював у клубі з літа 2018 року.