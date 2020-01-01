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«Кремінь» з втратами готується до виходу з відпустки

Сегодня, 17:02 Просмотров: 550 Комментариев: 2

 

Команду покинули 5 футболістів та спортивний директор

За 4 дні футбольний клуб «Кремінь» має вийти з відпустки, про це повідомив директор МФК «Кремінь» Андрій Недяк. 3-го лютого планується вихід команди з відпустки й підготовка до весняної частини чемпіонату.


За словами Андрія Дмитровича у команди багато проблем, проте «Кремінь» з понеділка розпочне підготовку до весняної частини чемпіонату. Зараз й досі ведуться перемовини з потенційними спонсорами клубу.


Команду на сьогодні покинули 4 футболістів: Анатолій Масалов, Орест Будюк, Ростислав Тарануха та Дмитро Зозуля. Напередодні команду покинув капітан Сергій Ченбай та Роман Гончаренко.


Голкіпер Орест Будюк захищав кольори «Кременя» з липня 2019 року. За цей час воротар зіграв 19 ігор.


 


Півзахисник Анатолій Масалов у команді був з березня 2019 року.


 


Нападник «Кременя» Ростислав Тарануха поповнив нашу команду в липні 2019 року. За цей час Ростислав зіграв 19 ігор та двічі відзначився у ворота суперника.


 


Захисник Дмитро Зозуля у «Кремені» також з початку сезону й зіграв за кременчуцьку команду 18 ігор та відзначився 4 голами.


 


Також заяву на звільнення написав спортивний директор Євген Берун, який працював у клубі з літа 2018 року.


 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь

Комментарии: 2

75
Athom_one:
Сегодня, 20:59

100% вторая лига.

Клуб никому не нужен, летом вообще распустят наверное...


+1
148
Альона Душенко:
Сегодня, 23:00

Цитата: Athom_one

100% вторая лига.

Клуб никому не нужен, летом вообще распустят наверное...

 

Буквально за місяць була зроблена колосальна робота, щоб так легко здатися? Наші хлопці довели, що можуть добре грати й "бадатися" з топовими клубами Першої ліги. Ми нічим не гірші, можливо десь не вистачає у фінансуванні, але так одразу без бою відправляти у Другу лігу... Те, що клуб нікому не потрібен чутно через кожні півроку, але все в наших силах змінити. Є варіанти малих підприємців, фанатиків спорту та футболу - welcome. 


+1
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