За деньги, собранные кременчужанами, малышам с пороками сердца купили медоборудование

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Вчера в Кременчугский городской перинатальный центр ІІ уровня поступило новое медицинское оборудование для новорожденных с пороками сердца. Оборудование закуплено на деньги, собранные кременчужанами в прошлом году в рамках ежегодной благотворительной акции «Серце до серця».



В 2019 году кременчужане собрали рекордную для всей Украины сумму – 804 тысячи 430 гривен. На эти деньги закупили медоборудование для перинатального центра. Благотворительная акция «Серце до серця» проходит в Кременчуге ежегодно. Организует её всеукраинский благотворительный фонд «Серце до серця».



«ТелеграфЪ» предложил директору перинатального центра Радомиру Сербину рассказать, что за оборудование купили для новорожденных с пороками сердца. Директор центра сообщил, что пока не готов ответить на вопрос, оборудование только поступило, его оформляют, через несколько дней он сможет детально рассказать кременчужанам, какую аппаратуру купили за их деньги.



Мэрия уже информирует, что лечение новорожденных на этом медоборудовании будет бесплатным.





В материале использовано фото со страницы Молодежного парламента Кременчуга