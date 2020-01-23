Происшествия

На підйомі до зупинки «Водоканал» дуже ускладнений рух через слизьку дорогу (додано)

Сегодня, 09:20 Просмотров: 1 353 Комментариев: 7

 

Тролейбуси не можуть виїхати на нагірну частину міста

Сьогодні вранці, 23 січня, погода підкоректувала рух транспорту на ділянці від зупинки «Міський сад» до «Водоканалу». Кременчужанин повідомив «Телеграфу», що через слизьку дорогу автомобільний рух сильно ускладнений, зокрема тролейбуси не можуть подолати гірку та «дібратися» до зупинки «Водоканал».


 


Зі світлин у соцмережах видно, що тролейбуси не їдуть і зі сторони Молодіжного. 


 

Додано: ситуація на дорозі потроху нормалізується, тролейбуси по черзі їдуть від зупинки «Водоканал» до «Міського саду».


 

Джерело: DrivehelpKremen


Ймовірно, що тролейбус зіткнувся зі своїм «колегою»

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: h.kremenchug
Теги: троллейбусы пробка гололед

Комментарии: 7

2 960
Daniel Mroz:
Сегодня, 09:33

Дааа...Ледве припорошило снігом, а Віталік і Ко об...ся. Зато переживає за зарплати чиновників. Та за таку роботу вам голу ставку треба платити і то не всім, а про премії і не згадувати. Які вони тільки безпомічні, коли треба щось робити, а не язиком плескати



 


+13
119
кренделёк:
Сегодня, 09:36

мне уже кажется что у нас народ когда спотыкается или в какашку вступит - сразу президента и мера матерят

 

это троллинг или банальное слабоумие? они хоть что то читают про законы и обязанности других?

 

тупо ах они же главные - значит за все отвечают и во всем виноваты


-7
66
DRAGON:
Сегодня, 09:42

что здесь удивлятся, как обычно зима пришла внезапно...


+16
499
romix:
Сегодня, 09:57

А КременТодау написал, что все ок:

Песок рассыпался, деньги списаны, премии выписаны.

Кто молодец? Мер молодец!

Наговариваете на Вітольку


+8
1 348
ankrem:
Сегодня, 10:23

Цитата: кренделёк

мне уже кажется что у нас народ когда спотыкается или в какашку вступит - сразу президента и мера матерят

 

это троллинг или банальное слабоумие? они хоть что то читают про законы и обязанности других?

 

тупо ах они же главные - значит за все отвечают и во всем виноваты

 

Всмысле, а у нас разве не комунальная техника посыпает тоннами соли и другой хрени купленой за бюджетные деньги ? Или референдум надо провести по этому вопросу ?  На лицо про*б городских служб, и мера как ответственного за город. Так снега милиметр.


+6
2 337
ИМХО:
Сегодня, 10:33

Цитата: romix

А КременТодау написал, что все ок:

Песок рассыпался, деньги списаны, премии выписаны.

Кто молодец? Мер молодец!

Наговариваете на Вітольку

А сайт чей?! Одного мера хвалили, теперь по наследству - другого!


0
399
Lyolya:
Сегодня, 10:48

При закупке тролейбусов хвалебной одой звучала прелесть об автономном режиме его - один раз на глаза всего попал, чаще, если перебои случались, так гуськом и стояли. О пандусе, ни разу не видела его работу и т. п.  Колеса в этот список вряд ли когда попадутsmirk


+1
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