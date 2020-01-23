На підйомі до зупинки «Водоканал» дуже ускладнений рух через слизьку дорогу (додано)

Сегодня, 09:20 Просмотров: 1 353 Комментариев: 7

Тролейбуси не можуть виїхати на нагірну частину міста

Сьогодні вранці, 23 січня, погода підкоректувала рух транспорту на ділянці від зупинки «Міський сад» до «Водоканалу». Кременчужанин повідомив «Телеграфу», що через слизьку дорогу автомобільний рух сильно ускладнений, зокрема тролейбуси не можуть подолати гірку та «дібратися» до зупинки «Водоканал».









Зі світлин у соцмережах видно, що тролейбуси не їдуть і зі сторони Молодіжного.





Додано: ситуація на дорозі потроху нормалізується, тролейбуси по черзі їдуть від зупинки «Водоканал» до «Міського саду».





Джерело: DrivehelpKremen





Ймовірно, що тролейбус зіткнувся зі своїм «колегою»