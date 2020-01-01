В профучилищах Полтавщини відбудуться дні відкритих дверей: графік

Шанс зробити правильний вибір
17 січня Міністерство освіти і науки України оприлюднило графік Днів відкритих дверей у 21 регіоні України. Планується, що решта областей також надсилатимуть свої графіки, після чого вони оперативно з’являтимуться на сайті.
Дні відкритих дверей – традиційні зустрічі приймальних комісій зі вступниками. Під час них абітурієнтам роз’яснять термін та умови навчання, особливості професій, які є у закладі, обов’язкові документи для вступу тощо.
На Полтавщині двері для абітурієнтів відкриють 32 заклади профосвіти: 4 з них у Кременчуці і 1 у Горішніх Плавнях:
- Кременчуцький професійний ліцей ім.А.С.Макаренка - 11 квітня;
- Вище професійне училище №7 - 15 лютого, 14 березня, 11 квітня, 21 листопада;
- Регіональний центр професійно-технічної освіти №1 - 7, 13 лютого, 13 березня, 11 квітня;
- Професійно-технічне училище №26 - 27 березня, 24 квітня;
- Вище професійне гірничо-будівельне училище - 24 квітня, 27 листопада.