В профучилищах Полтавщини відбудуться дні відкритих дверей: графік

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17 січня Міністерство освіти і науки України оприлюднило графік Днів відкритих дверей у 21 регіоні України. Планується, що решта областей також надсилатимуть свої графіки, після чого вони оперативно з’являтимуться на сайті.





Дні відкритих дверей – традиційні зустрічі приймальних комісій зі вступниками. Під час них абітурієнтам роз’яснять термін та умови навчання, особливості професій, які є у закладі, обов’язкові документи для вступу тощо.





На Полтавщині двері для абітурієнтів відкриють 32 заклади профосвіти: 4 з них у Кременчуці і 1 у Горішніх Плавнях: