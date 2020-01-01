Кременчуг, Образование, Полтавщина

В профучилищах Полтавщини відбудуться дні відкритих дверей: графік

Сегодня, 07:07 Просмотров: 121

Шанс зробити правильний вибір

17 січня Міністерство освіти і науки України оприлюднило графік Днів відкритих дверей у 21 регіоні України. Планується, що решта областей також надсилатимуть свої графіки, після чого вони оперативно з’являтимуться на сайті.


Дні відкритих дверей – традиційні зустрічі приймальних комісій зі вступниками. Під час них абітурієнтам роз’яснять термін та умови навчання, особливості професій, які є у закладі, обов’язкові документи для вступу тощо.


На Полтавщині двері для абітурієнтів відкриють 32 заклади профосвіти: 4 з них у Кременчуці і 1 у Горішніх Плавнях:

  • Кременчуцький професійний ліцей ім.А.С.Макаренка - 11 квітня;
  • Вище професійне училище №7 - 15 лютого, 14 березня, 11 квітня, 21 листопада;
  • Регіональний центр професійно-технічної освіти №1 - 7, 13 лютого, 13 березня, 11 квітня;
  • Професійно-технічне училище №26 - 27 березня, 24 квітня;
  • Вище професійне гірничо-будівельне училище - 24 квітня, 27 листопада.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: день открытых дверей профессионально-техническое образование
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