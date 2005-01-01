У Кременчуці винесли вирок чоловіку, котрий викрав з магазину чотири пачки масла

Сегодня, 16:05 Просмотров: 731

Крім масла, крадій не розплатився також за сир

Днями Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок чоловіку, котрий обікрав у Кременчуці супермаркет.





Крадіжка сталася 19 вересня минулого року. Засуджений пішов у магазин «Фоззі», що знаходиться на вулиці Київська, 66Г.





Чоловік взяв з магазинної полиці чотири пачки вершкового масла, загальною вартістю 196,92 грн, та сир твердий, вартістю 98,5 грн. У тексті вироку йдеться, що обвинувачений сховав продукти під верхнім одягом та вийшов повз касу.





Чоловік свою вину визнав. Суд визнав його винним за порушення ч.1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Покарання - 850 гривень штрафу.