У Полтавській області збільшилася кількість «п'яних» ДТП

Сегодня, 08:10 Просмотров: 667

У порівнянні з 2018 роком, минулого року аварій через нетверезих водіїв трапилося на 50% більше

На Полтавщині збільшилася кількість «нетверезих» ДТП. Такий висновок можна зробити зі статистики, розміщеної на сайті патрульної поліції України.





Відомо, що у 2018 році аварій на дорогах Полтавської області через нетверезого водія сталося 36, то у 2019 році ця цифра виросла на 50% до 54 ДТП.





Протягом 2018 року у «п'яних» ДТП загинуло 3 людей, травмувалося - 44 особи. Протягом минулого року потерпілих через нетверезе водіння стало більше: загинуло четверо осіб, отримали травми - 75 осіб.





Порівнюючи 2018 та 2019 роки у загальноукраїнському масштабі, то минулого року кількість ДТП через п'яних водіїв зросла на 26%. Смертність у цій категорії ДТП також підвищилася на 22%, травматизм - на 24%. Минулого року в Україні сталося 1216 ДТП через людей, котрі сіли за кермо п'яними. 106 осіб загинуло, 1616 отримали травми.