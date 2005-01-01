Кременчуг

23 січня на Героїв Бресту не буде води, а по всьому Кременчуку можливе короткочасне погіршення її якості

Сегодня, 10:01 Просмотров: 759

Кременчужанам радять зробити необхідний запас води

23 січня на Героїв Бресту не буде води, а по всьому Кременчуку можливе короткочасне погіршення її якості, попереджає адміністрація КП «Кременчукводоканал».

Задля герметичного перекриття та подальшої ліквідації можливих аварійних ситуацій водопровідної мережі по пров. Героїв Бресту, 93А КП «Кременчукводоканал» планує 23 січня виконати монтаж нової засувки діаметром 150 мм.

У зв'язку з цим, 23 січня з 8.00 до завершення робіт (орієнтовно до 17.00) буде припинено централізоване водопостачання у багатоквартирних та приватних будинках, установах та організаціях за адресами:

  • вул. Героїв Бресту, 89, 91, 93, 97, 99, 101;
  • бульвар Автокразівський, 22.

У період проведення заходів з 8.00 орієнтовно до 17.00 23 січня можливе короткочасне погіршення якості питної води. 


Просимо зробити необхідний запас води. 


Контактний телефон: +38 (0536) 74-70-70, (050) 305-45-71, (067) 403-97-86.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение воды Кременчугводоканал
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