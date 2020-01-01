Происшествия

На Першому Занасипу 86-річному чоловіку допомогли вибратися з палаючого будинку

Сегодня, 09:07 Просмотров: 673

 

Потерпілого доставили до опікового відділення

Увечері 13 січня у Кременчуці на вулиці Деповській у приватному будинку виникла пожежа. Про це інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС.


Рятувальники працювали в апаратах захисту дихання. Вони врятували господаря 1934 року народження. Як повідомило ГУ ДСНС у Полтавській області, чоловік отримав термічні опіки обличчя та рук ІІІ-А ступеню. Його доставили до опікового відділення Кременчуцької центральної районної лікарні.


Згорів телевізор та холодильник. Від знищення врятували будинок.


Причину пожежі встановлюють.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: ДСНС
Теги: пожар Пожежа ожоги пенсионер
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