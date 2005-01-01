Кременчуг

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що контролюватиме діяльність ломбардів

Сегодня, 10:37 Просмотров: 518 Комментариев: 4

Серед іншого документ визначає мінімальний розмір статутного капіталу, вимоги до приміщення та до назви

 

Наприкінці грудня 2019 року у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт «Про ломбарди та ломбардну діяльність». Ініціатори проєкту закону - нардепи від «Слуги народу» Данило Гетманцев та Елла Рєпіна.


У пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що ухвалити документ потрібно через відсутність закону, який би регулював діяльність ломбардів.


- Разом з тим, в Україні складається ситуація, коли величезний сегмент фінансового ринку, який займають ломбарди, практично не регулюється на законодавчому рівні (зазначена сфера наразі регулюється лише підзаконними актами та загальними законодавчими актами). Крім того, вбачається очевидним недостатній рівень захищеності на рівні закону прав та інтересів фізичних осіб – клієнтів ломбардів, - повідомляють в пояснювальній записці.


Зокрема законом пропонують визначити деякі поняття. Наприклад, що таке ломбард та ломбардна діяльність. Щодо назви, то повне та скорочене найменування ломбарду має містити слово «ломбард». Слово «ломбард» можуть використовувати лише установи, які надають відповідні послуги. Юридична особа, яка не є ломбардом, не має права використовувати у своїй назві, рекламі або іншій діяльності українською або іншими мовами слово «ломбард» або похідні від нього.


Визначають вимоги до статутного (складеного) капіталу ломбарду. Статутний капітал ломбарду формується виключно грошовими коштами. Мінімальний розмір статутного капіталу ломбарду встановлюється на рівні 500 тисяч гривень. Якщо ломбард має відокремлені підрозділи, мінімальний розмір статутного капіталу ломбарду встановлюється у сумі 1 мільйона гривень.


У питаннях розташування ломбарду, то відповідним установам хочуть заборонити працювати в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах. Площа приміщення, в тому числі спеціального місця зберігання заставленого майна, повинна складати не менш як 15 квадратних метрів.


З повним текстом проєктом закону можна ознайомитися тут lombard2.doc [137,5 Kb] (cкачиваний: 5)  .

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ломбард кредит

Комментарии: 4

850
hunter:
Сегодня, 11:41

Интересно,так сказать ломбардный договор теперь будут через паспорт оформлять?Былобы здорово,все моб гаджеты ,велосипеды и дет коляски меньше будут воровать.


+4
1 036
s2e7r8g:
Сегодня, 11:59

Цитата: hunter

Интересно,так сказать ломбардный договор теперь будут через паспорт оформлять?Былобы здорово,все моб гаджеты ,велосипеды и дет коляски меньше будут воровать.

2. Крім вимог, зазначених в частині першій цієї статті, договір про надання фінансового кредиту ломбардом повинен містити такі умови: 

...

3) інформація про клієнта ломбарду:

прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті), – для фізичної особи;


+1
110
кренделёк:
Сегодня, 12:04

паспорт нарикам не помеха - какой толк от того что будут знать кто сдал вещь? они врядли по тем адресам живут + может сказать что нашел эту вещь на улице

 

вот запрет на приемку товара без документов покупки на него наверное бы помог - хотя тоже нюансы есть

 

лучше и паспорт + документы все

а еще лучше вообще запретить ломбарды expressionless


+4
12
cenzor:
Сегодня, 12:09

"Президент Владимир Зеленский назначил свою жену Елену в совет по вопросам развития комплекса Мистецький арсенал. Об этом говорится в соответствующем указе президента.

Таким образом президент утвердил новый состав совета, отменив предыдущий указ. Возглавляет совет министр культуры Владимир Бородянский. Всего совет насчитывает 16 человек, среди которых, в частности, - нынешний гендриектор Арсенала Олеся Островская-Лютая (секретарь совета), художник Александр Ройтбурд, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, советник президента и депутат фракции Слуга народа Гео Лерос." и тут раз-Чиновники Минкульта получили к Новому году высокие зарплаты: Бородянский - 112 тыс., Максимчук - 405 тыс., Подоляк - 394 тыс.

Топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром". Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 миллионов долларов или 700 млн гривен.



никакого кумовства и мошенничества



тут ворую по крупному, а вы радуйтесь что с ломбардами боретесь...пока в раде будут бабло делить, ломбарды будут жить.


-3
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