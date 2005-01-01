У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що контролюватиме діяльність ломбардів

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Серед іншого документ визначає мінімальний розмір статутного капіталу, вимоги до приміщення та до назви

Наприкінці грудня 2019 року у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт «Про ломбарди та ломбардну діяльність». Ініціатори проєкту закону - нардепи від «Слуги народу» Данило Гетманцев та Елла Рєпіна.





У пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що ухвалити документ потрібно через відсутність закону, який би регулював діяльність ломбардів.





- Разом з тим, в Україні складається ситуація, коли величезний сегмент фінансового ринку, який займають ломбарди, практично не регулюється на законодавчому рівні (зазначена сфера наразі регулюється лише підзаконними актами та загальними законодавчими актами). Крім того, вбачається очевидним недостатній рівень захищеності на рівні закону прав та інтересів фізичних осіб – клієнтів ломбардів, - повідомляють в пояснювальній записці.





Зокрема законом пропонують визначити деякі поняття. Наприклад, що таке ломбард та ломбардна діяльність. Щодо назви, то повне та скорочене найменування ломбарду має містити слово «ломбард». Слово «ломбард» можуть використовувати лише установи, які надають відповідні послуги. Юридична особа, яка не є ломбардом, не має права використовувати у своїй назві, рекламі або іншій діяльності українською або іншими мовами слово «ломбард» або похідні від нього.





Визначають вимоги до статутного (складеного) капіталу ломбарду. Статутний капітал ломбарду формується виключно грошовими коштами. Мінімальний розмір статутного капіталу ломбарду встановлюється на рівні 500 тисяч гривень. Якщо ломбард має відокремлені підрозділи, мінімальний розмір статутного капіталу ломбарду встановлюється у сумі 1 мільйона гривень.





У питаннях розташування ломбарду, то відповідним установам хочуть заборонити працювати в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах. Площа приміщення, в тому числі спеціального місця зберігання заставленого майна, повинна складати не менш як 15 квадратних метрів.





З повним текстом проєктом закону можна ознайомитися тут lombard2.doc [137,5 Kb] (cкачиваний: 5) .