На Водохреща у Кременчуці перекриють дорогу

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На пів дня перекриють в'їзд на територію річкового вокзалу в районі кінцевої зупинки громадського транспорту по вул. Першотравневій

На Водохреща тимчасово перекриють в'їзд на територію річкового вокзалу. Відповідне рішення «Про тимчасове обмеження руху автотранспорту під час проведення Водохреща в м. Кременчуці» прийняли на засіданні виконкому.





Згідно з рішенням, тимчасово обмежать рух автотранспорту під час проведення заходів з нагоди свята Водохреща 19 січня з 8.00 до 16.00. На цей час перекриють в'їзд на територію річкового вокзалу в районі кінцевої зупинки громадського транспорту по вулиці Першотравневій.