У двох групах завершився дитячий футбольний фестиваль Jaguar Christmas festival

Сегодня, 18:22 Просмотров: 201

Юні футболісти визначили кращих у свої вікових категоріях

У Кременчуці завершився футбольний турнір Jaguar Christmas festival, який тривав близько трьох тижнів у різних вікових категоріях. Традиційний різдвяний дитячий фестиваль з футболу серед юнаків 2011, 2012, 2013 років народження зібрав спортсменів з різних міст України. У нашому місті змагалися команди з Харкова (команда «Мастер м'яча»), Конотопа, Полтави (команди «Голден ігл» та «Молодь»), Кропивницького (команда «Альянс»), Горішніх Плавнів (команда «Гірник»), Бахмача та Дніпра.









4 та 5 січня відбулися змагання серед футболістів 2012 року народження. Переможцем стала команда "Молодь" з Полтави.





Результати матчів група «А»





Результати матчів група «Б»





Результати фінальних поєдинків





Турнірна таблиця





11 та 12 січня мали зіграли футболісти 2012 року народження, але, на жаль, турнір відмінили.