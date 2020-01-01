Кременчуг, Полтавщина

На Полтавщині протягом новорічних свят продали 92,5 тисячі ялинок на 5 млн грн

Сегодня, 07:57 Просмотров: 190

У період новорічних свят склали 14 протоколів стосовно тих, хто намагався незаконно придбати новорічні ялинки, та наклали штрафів на 7 140 гривень

Під час передноворічної ялинкової кампанії лісівники Полтавщини продали 92 546 ялинок на понад 5 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства.


Найбільше хвойних красунь купили у Миргородському лісгоспі - 21 700 дерев, а також у Полтавському лісгоспі - 17 100.


Передноворічний ажіотаж: як кременчужани полюють на ялинки


У передноворічний період державна лісова охорона вела нагляд за хвойними молодняками, аби вберегти ліси від незаконних вирубок. Загалом провели 458 рейдів лісовими масивами.


Під час патрулювання було складено 14 протоколів стосовно тих, хто намагався незаконно придбати новорічні ялинки. При цьому накладені штрафи на 7 140 гривень.

1
Автор: Катерина Турубара Источник фото: upravles.gov.ua
Теги: елка сосна торговля лесничество ялинка Полтавщина Новый год Новий рік
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх