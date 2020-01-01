На Полтавщині протягом новорічних свят продали 92,5 тисячі ялинок на 5 млн грн

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У період новорічних свят склали 14 протоколів стосовно тих, хто намагався незаконно придбати новорічні ялинки, та наклали штрафів на 7 140 гривень

Під час передноворічної ялинкової кампанії лісівники Полтавщини продали 92 546 ялинок на понад 5 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства.





Найбільше хвойних красунь купили у Миргородському лісгоспі - 21 700 дерев, а також у Полтавському лісгоспі - 17 100.









У передноворічний період державна лісова охорона вела нагляд за хвойними молодняками, аби вберегти ліси від незаконних вирубок. Загалом провели 458 рейдів лісовими масивами.





Під час патрулювання було складено 14 протоколів стосовно тих, хто намагався незаконно придбати новорічні ялинки. При цьому накладені штрафи на 7 140 гривень.