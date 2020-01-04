Кременчуцькі хокеїсти обіграли збірну Німеччини на міжнародному Різдвяному турнірі

Сегодня, 10:12 Просмотров: 408

6 січня ветеранська збірна України зіграла свій заключний поєдинок на міжнародному Різдвяному турнірі на приз республіки Білорусь в Мінську, зіграв зі збірною Німеччини за п'яте місце змагань.





У складі збірної України грають представники хокейного клубу «Кременчук»: президент Сергій Мазур, головний тренер Олександр Савицький, дитячі тренери Дмитро Христич та Денис Ісаєнко.





За інформацією пресслужби УХЛ, матч обидві команди почали дуже впевнено, бажаючи завершити турнір на позитивній ноті. Першими відзначитися вийшло у збірної Німеччини, проте вже через кілька хвилин в більшості німецькі ворота закинув Іван Ларіонов і зрівняв цифри на табло.





А під кінець періоду українці зловили кураж і з потужним кидком Олександра Побєдоносцева на першу перерву пішли з мінімальною перевагою.





Другий період українці теж залишили за собою, відправивши у ворота Німеччини ще три шайби і остаточно зняли питання про переможця матчу.





У заключному відрізку зустрічі колектив Олександра Сеуканда тільки затвердив своє лідерство в цьому матчі, відправивши у ворота німців ще чотири шайби. Відзначимо, що дублем у складі українців відзначився Іван Ларіонов і Роман Сальников.





Україна - Німеччина 9:1 (2:1, 3:0, 4:0)





Нагадаємо, що кременчужани у складі збірної України з перемоги стартували на Різдвяному турнірі в Мінську



