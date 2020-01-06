«Кременчуцька ТЕЦ» запрошує 9 січня послухати про нові тарифи

Сегодня, 10:45 Просмотров: 761 Комментариев: 2

Щоб дізнатися про подробиці наміру встановити нові тарифи, слід рано встати і не піти на роботу: інформування відбудеться 9 січня о 8.00

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», яке надає послуги з постачання тепла та гарячої води лівобережжю, на своєму корпоративному сайті розмістило оголошення про проведення інформування споживачів щодо наміру встановити нові тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.





Споживачів запрошують на інформування 9 січня на 8:00 до палацу «Нафтохімік» (м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 33).





Реєстрація розпочинається о 7:00 (за 1 годину до проведення інформування).





Нагадаємо, 24 січня НКРЕКП встановила КремТЕЦ нові тарифи на виробництво теплової енергії на 2020 рік, це лише частина загального тарифу для споживачів.



