Кременчуг, Потребитель

«Кременчуцька ТЕЦ» запрошує 9 січня послухати про нові тарифи

Сегодня, 10:45 Просмотров: 761 Комментариев: 2

Щоб дізнатися про подробиці наміру встановити нові тарифи, слід рано встати і не піти на роботу: інформування відбудеться 9 січня о 8.00

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», яке надає послуги з постачання тепла та гарячої води лівобережжю, на своєму корпоративному сайті розмістило оголошення про проведення інформування споживачів щодо наміру встановити нові тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.


Споживачів запрошують на інформування 9 січня на 8:00 до палацу «Нафтохімік» (м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 33).


Реєстрація розпочинається о 7:00 (за 1 годину до проведення інформування).


Нагадаємо, 24 січня НКРЕКП встановила КремТЕЦ нові тарифи на виробництво теплової енергії на 2020 рік, це лише частина загального тарифу для споживачів.


Добрий варіант: НКРЕКП знизила на 10,3% тариф КремТЕЦ на виробництво тепла для населення


2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: тариф КремТЕЦ опалення гаряча вода

Комментарии: 2

60
VladimirS:
Сегодня, 15:06

Я так понимаю, новые тарифы должны быть значительно ниже действующих: 

- укрепление гривни;

- тёплая зима;

- забота о народе нашего правительства;

- предвыборные обещания Президента;

- служение интересам народа "слугами народа" в ВРУ.


+1
153
DarkFolko:
Сегодня, 17:36

Есть ещё одна отмазка: повышение з/п для виртуальных работников


0
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