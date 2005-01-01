Кременчуг

Кременчужанин заплатив штраф за те, що викинув недопалок у під'їзді

Сегодня, 09:55 Просмотров: 291 Комментариев: 3

Протокол на розгляд адмінкомісії направила поліція Кременчука

На останньому засіданні адміністративної комісії розглядали протокол, який надіслала на розгляд поліція Кременчука. Його склали стосовно кременчужанина, який 28 листопада 2019 року о 6 годині ранку у під’їзді одного з будинків по проспекту Лесі Українки кинув недопалок від сигарети на підлогу.


Громадянин визнав свою провину та пообіцяв, що більше не смітитиме недопалками, проте все одно отримав штраф у 20 неоподатковуваних мінімумів (340 грн).

3
Автор: Катерина Турубара
Теги: админкомиссия админпротокол штраф окурок подъезд

Комментарии: 3

673
Angel737:
Сегодня, 10:10

Респект.

Тута поддерживаю.

Сорить в своей квртире, сколько угодно!


0
4 773
КАПУША:
Сегодня, 10:11

Куди звертатись, якщо сусіди зверху викидають недопалки у вікно, все летить мені на підвіконня та територія біля під‘їзду уся в недопалках?


0
11
oni:
Сегодня, 10:19

лошара, сказал бы, что подкинули те, кто обвинил

и не платил бы ничего,

в целом после начала строительства девятины

на центральной площади надо понимать -

Кременчуг город хороший, но у него есть Хозяева,

пусть убирают,

каждый бы принёс по пакету мусора на площадь под ёлку 

дыпутатам, во было бы круто



а скоро день рождения членина, лохов пригласят 

на субботник, убирать вокруг депутатской стройки на 

центральной площади,

быдло привыкло ишачить нашару


+1
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