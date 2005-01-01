Кременчужанин заплатив штраф за те, що викинув недопалок у під'їзді

Сегодня, 09:55 Просмотров: 291 Комментариев: 3

На останньому засіданні адміністративної комісії розглядали протокол, який надіслала на розгляд поліція Кременчука. Його склали стосовно кременчужанина, який 28 листопада 2019 року о 6 годині ранку у під’їзді одного з будинків по проспекту Лесі Українки кинув недопалок від сигарети на підлогу.



Громадянин визнав свою провину та пообіцяв, що більше не смітитиме недопалками, проте все одно отримав штраф у 20 неоподатковуваних мінімумів (340 грн).