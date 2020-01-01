Долгун з Кременчуцького водосховища увійшов у 20 мальовничих знімків

Наймальовничіші знімки річок
20 найбільш мальовничих супутникових знімків річок України підготувало видання Тexty.org.ua. Перелік відкриває знімок верхів’я Кременчуцького водосховища, де частково збереглись від затоплення острови та колишні русла й протоки Дніпра. Найбільша з них носить назву Долгун.
- Більшість островів – низькі й заболочені, до них дуже важко знайти підхід серед стіни очеретів. Проте є острови і з піщаним берегом, і придатні для стоянки. Чудові місця для бьордвотчінгу, риболовлі та просто втечі від цивілізації в нетрі дикої природи. Наразі триває процес включення цих островів до національного природного парку «Середньодніпровський», – йдеться у матеріалі.