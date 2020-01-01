Долгун з Кременчуцького водосховища увійшов у 20 мальовничих знімків

Сегодня, 09:05 Просмотров: 529 Комментариев: 3

20 найбільш мальовничих супутникових знімків річок України підготувало видання Тexty.org.ua. Перелік відкриває знімок верхів’я Кременчуцького водосховища, де частково збереглись від затоплення острови та колишні русла й протоки Дніпра. Найбільша з них носить назву Долгун.



