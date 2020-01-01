Кременчуг

Долгун з Кременчуцького водосховища увійшов у 20 мальовничих знімків

Сегодня, 09:05 Просмотров: 529 Комментариев: 3

 

Наймальовничіші знімки річок

20 найбільш мальовничих супутникових знімків річок України підготувало видання Тexty.org.ua. Перелік відкриває знімок верхів’я Кременчуцького водосховища, де частково збереглись від затоплення острови та колишні русла й протоки Дніпра. Найбільша з них носить назву Долгун.


- Більшість островів – низькі й заболочені, до них дуже важко знайти підхід серед стіни очеретів. Проте є острови і з піщаним берегом, і придатні для стоянки. Чудові місця для бьордвотчінгу, риболовлі та просто втечі від цивілізації в нетрі дикої природи. Наразі триває процес включення цих островів до національного природного парку «Середньодніпровський», – йдеться у матеріалі.

4
Автор: Альона Душенко
Теги: фотографии Днепр

Комментарии: 3

3 335
Дмитрий:
Сегодня, 09:42

місця для бьордвотчінгу, риболовлі та просто втечі від цивілізації

бьордвотчінг - разновидность пьянки или как ?

или сложно написать фотоохота ?


+4
226
Кавоман:
Сегодня, 10:05

Цитата: Дмитрий

місця для бьордвотчінгу, риболовлі та просто втечі від цивілізації

бьордвотчінг - разновидность пьянки или как ?

или сложно написать фотоохота ?

Дослівно - "спостереження за птахами". Якщо фотіка нема та телефон без камери - так воно і буде.


0
146
Dmytro:
Сегодня, 10:34

Бьордвотчинг это одеревенение коры головного моску. Такое же явление как и хеликоптер и остальные заимствования


+1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх