На 850 гривень покарали чоловіка, який на Полтавщині видурив у жінки 27 тисяч гривень

Під виглядом обміну грошей старого зразка на новий шахрай віддав жінці сувенірні папірці
23 грудня Гадяцький районний суд розглянув справу щодо чоловіка, який порушив ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.
17 квітня 2019 року обвинувачений приїхав на автівці Volkswagen Passat до села Велика Пожарня Зіньківського району. Зайшов у двір до жінки похилого віку та під приводом обміну грошей старого зразка на нові отримав від неї 27 тисяч гривень. Натомість передав їй сувенірну продукцію у вигляді купюр номіналом 500 гривень. Після цього шахрай поїхав з місця події.
У ході судового розгляду обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі, у вчиненому розкаявся, заподіяні збитки потерпілій відшкодував. Потерпіла надала до суду письмову заяву про розгляд справи без її участі, претензій матеріального та морального характеру до обвинуваченого не мала.
У результаті суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді штрафу 850 гривень.