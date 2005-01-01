Происшествия, Полтавщина

На 850 гривень покарали чоловіка, який на Полтавщині видурив у жінки 27 тисяч гривень

Сегодня, 12:10 Просмотров: 496 Комментариев: 2

Під виглядом обміну грошей старого зразка на новий шахрай віддав жінці сувенірні папірці

23 грудня Гадяцький районний суд розглянув справу щодо чоловіка, який порушив ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.


17 квітня 2019 року обвинувачений приїхав на автівці Volkswagen Passat до села Велика Пожарня Зіньківського району. Зайшов у двір до жінки похилого віку та під приводом обміну грошей старого зразка на нові отримав від неї 27 тисяч гривень. Натомість передав їй сувенірну продукцію у вигляді купюр номіналом 500 гривень. Після цього шахрай поїхав з місця події.


У ході судового розгляду обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі, у вчиненому розкаявся, заподіяні збитки потерпілій відшкодував. Потерпіла надала до суду письмову заяву про розгляд справи без її участі, претензій матеріального та морального характеру до обвинуваченого не мала.


У результаті суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді штрафу 850 гривень.

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство афера

Комментарии: 2

2 044
evil:
Сегодня, 12:40

Какое-то слишком несправедливо-гуманное наказание...


+6
60
VladimirS:
Сегодня, 14:58

Цитата: evil

Какое-то слишком несправедливо-гуманное наказание...

Полностью согласен! Таких преступлений, думаю, у него очень и очень много. Поедет дальше менять по сёлам сувенирную продукцию. Если опять попадётся, то заплатит  уже 1700грн... А вот, если бы пальчика-мизинчика лишили на первый раз, то уже бы охоту обманывать людей навсегда отбили!

Это не призыв к насилию! Просто рассуждения...


+5
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