На 850 гривень покарали чоловіка, який на Полтавщині видурив у жінки 27 тисяч гривень

Сегодня, 12:10 Просмотров: 496 Комментариев: 2

23 грудня Гадяцький районний суд розглянув справу щодо чоловіка, який порушив ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.





17 квітня 2019 року обвинувачений приїхав на автівці Volkswagen Passat до села Велика Пожарня Зіньківського району. Зайшов у двір до жінки похилого віку та під приводом обміну грошей старого зразка на нові отримав від неї 27 тисяч гривень. Натомість передав їй сувенірну продукцію у вигляді купюр номіналом 500 гривень. Після цього шахрай поїхав з місця події.





У ході судового розгляду обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі, у вчиненому розкаявся, заподіяні збитки потерпілій відшкодував. Потерпіла надала до суду письмову заяву про розгляд справи без її участі, претензій матеріального та морального характеру до обвинуваченого не мала.





У результаті суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді штрафу 850 гривень.