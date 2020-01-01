На Першому Занасипу у гаражному кооперативі стався вибух

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У ніч на 7 січня у Кременчуці на Першому Занасипу в гаражному кооперативі стався вибух. Про це стало відомо від патрульної поліції Кременчука.





Під завалами опинилася машина. Попередньо відомо, що потерпілих немає.