На Першому Занасипу у гаражному кооперативі стався вибух

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Під завалами опинилася машина
У ніч на 7 січня у Кременчуці на Першому Занасипу в гаражному кооперативі стався вибух. Про це стало відомо від патрульної поліції Кременчука.
Під завалами опинилася машина. Попередньо відомо, що потерпілих немає.