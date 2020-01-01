Происшествия

На Першому Занасипу у гаражному кооперативі стався вибух

Сегодня, 12:33 Просмотров: 1 584

 

Під завалами опинилася машина

У ніч на 7 січня у Кременчуці на Першому Занасипу в гаражному кооперативі стався вибух. Про це стало відомо від патрульної поліції Кременчука.


Під завалами опинилася машина. Попередньо відомо, що потерпілих немає.

4
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: взрыв гаражный кооператив
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх