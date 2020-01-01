Кременчуг, Образование

У яких школах Кременчука навчається найбільше переможців учнівських олімпіад

Сегодня, 15:10 Просмотров: 547

 

У п'ятірку лідерів ввійшли ліцеї №4, №30, №11, №25, №10

Стало відомо, у яких кременчуцьких школах навчається найбільше переможців учнівських олімпіад з базових дисциплін. Про заклади, які лідирують за цим показником, повідомляє пресслужба мерії Кременчука.


У ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 1164 учні загальноосвітніх закладів Кременчука. Переможцями цього етапу стали 625 кременчуцьких школярів.


Лідери за кількістю переможців:

  • ліцей №4 «Кремінь» (73 місця);
  • ліцей №30 «Олімп» (57 місць),
  • ліцей №11 «Гарант» (52 місця);
  • ліцей №25 «Гуманітарний колегіум» (43 місця);
  • ліцей №10 «Лінгвіст» (40 місць);
  • ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченка (36 місць);
  • ліцей №17 «Вибір» (32 місця);
  • ліцей №6 «Правобережний» (30 місць). 


Серед шкіл міста також гарні показники у ЗОШ №20 (28 місць), ЗОШ №22 (23 місця), ЗОШ №12 (21 місце), ЗОШ №28 (18 місць), ЗОШ №19 (17 місць).


Переможці ІІ (міського) етапу представлятимуть Кременчук на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: победители олимпиад школы лицей
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