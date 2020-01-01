У яких школах Кременчука навчається найбільше переможців учнівських олімпіад

Сегодня, 15:10 Просмотров: 547

Стало відомо, у яких кременчуцьких школах навчається найбільше переможців учнівських олімпіад з базових дисциплін. Про заклади, які лідирують за цим показником, повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





У ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 1164 учні загальноосвітніх закладів Кременчука. Переможцями цього етапу стали 625 кременчуцьких школярів.





Лідери за кількістю переможців:

ліцей №4 «Кремінь» (73 місця);

ліцей №30 «Олімп» (57 місць),

ліцей №11 «Гарант» (52 місця);

ліцей №25 «Гуманітарний колегіум» (43 місця);

ліцей №10 «Лінгвіст» (40 місць);

ліцей №5 ім. Т.Г. Шевченка (36 місць);

ліцей №17 «Вибір» (32 місця);

ліцей №6 «Правобережний» (30 місць).





Серед шкіл міста також гарні показники у ЗОШ №20 (28 місць), ЗОШ №22 (23 місця), ЗОШ №12 (21 місце), ЗОШ №28 (18 місць), ЗОШ №19 (17 місць).





Переможці ІІ (міського) етапу представлятимуть Кременчук на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.