У яких школах Кременчука навчається найбільше переможців учнівських олімпіад

Стало відомо, у яких кременчуцьких школах навчається найбільше переможців учнівських олімпіад з базових дисциплін. Про заклади, які лідирують за цим показником, повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
У ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 1164 учні загальноосвітніх закладів Кременчука. Переможцями цього етапу стали 625 кременчуцьких школярів.
Лідери за кількістю переможців:
Серед шкіл міста також гарні показники у ЗОШ №20 (28 місць), ЗОШ №22 (23 місця), ЗОШ №12 (21 місце), ЗОШ №28 (18 місць), ЗОШ №19 (17 місць).
Переможці ІІ (міського) етапу представлятимуть Кременчук на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.