Кременчуг

На площі Перемоги патрульні привітали кременчужан з Різдвом

Сегодня, 16:06 Просмотров: 357 Комментариев: 2

 

Охочі мали можливість посидіти в поліцейській машині, пройтися в «нетверезих» окулярах та отримати торбу за фото у соцмережі
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 7 січня, кременчужани мали змогу провести кілька різдвяних годин у компанії з патрульними поліцейськими Кременчука. Для цього невелика поліцейська локація «розташувалася» на площі Перемоги.


Розважитися могли діти та дорослі. У дітей особливою популярністю користувалися службові машини. Дорослі мали змогу відчути себе «нетверезими» за допомогою спеціальних окулярів.


Кожен охочий міг отримати від патрульних торбинку. Для цього варто було сфотографуватися на фоні банера, опублікувати фото в соцмережі і тегнути патрульну поліцію України.

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Автор: Євгенія Каблучка Фото: Артем Коваленко
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Комментарии: 2

825
hunter:
Сегодня, 16:22

Дорослі мали змогу відчути себе нетверезими за допомогою спеціальних окулярів.

smilesmilesmile


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1 499
mangust-1:
Сегодня, 16:59

А слабо було провести експеримент-надіти "нетверезі" окуляри вже нетверезому дорослому?


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