Кременчужанка має сплатити штраф за реконструкцію власної квартири

Сегодня, 14:08 Просмотров: 1 368 Комментариев: 5

Жінка не мала відповідних документів, щоб проводити такі роботи

На кременчужанку Олену склали адміністративний протокол за те, що вона здійснила самовільну реконструкцію квартири у будинку на вулиці Івана Мазепи – а саме провела перепланування квартири та прибрала перегородки у ній.



Проте дозвільних документів на проведення цих робіт жінка не мала, таким чином Олена порушила правила користування жилими будинками та жилими приміщеннями (відповідно до статті 150 КупАП).



Ця справа була ініційована зверненням громадянина, який поскаржився на даний випадок до обласного контактного центру.



На власницю квартири члени адміністративної комісії наклали максимальний можливий за даною статтею штраф у 51 грн.