Кременчуг

Кременчужанка має сплатити штраф за реконструкцію власної квартири

Сегодня, 14:08 Просмотров: 1 368 Комментариев: 5

Жінка не мала відповідних документів, щоб проводити такі роботи

На кременчужанку Олену склали адміністративний протокол за те, що вона здійснила самовільну реконструкцію квартири у будинку на вулиці Івана Мазепи – а саме провела перепланування квартири та прибрала перегородки у ній.


Проте дозвільних документів на проведення цих робіт жінка не мала, таким чином Олена порушила правила користування жилими будинками та жилими приміщеннями (відповідно до статті 150 КупАП).


Ця справа була ініційована зверненням громадянина, який поскаржився на даний випадок до обласного контактного центру.


На власницю квартири члени адміністративної комісії наклали максимальний можливий за даною статтею штраф у 51 грн.

3
Автор: Катерина Турубара
Теги: админкомиссия админпротокол штраф квартира перепланировка улица Мазепы реконструкция

Комментарии: 5

170
Sanay:
Сегодня, 14:57

А куда занести 51грн? Пойду тоже перегородку уберу


+12
2 308
ИМХО:
Сегодня, 15:14

А выкините окурок - 340 грн

laughing

Страна не пуганных идиотов!


+5
576
Medar:
Сегодня, 15:26

Цитата: Sanay

А куда занести 51грн? Пойду тоже перегородку уберу

оно то вроде и 51 грн, но если будете продавать/переоформлять квартиру, то прийдется бегать, чтобы узаконить это перегородку.


+1
825
hunter:
Сегодня, 15:34

Цитата: Medar

Цитата: Sanay

А куда занести 51грн? Пойду тоже перегородку уберу

оно то вроде и 51 грн, но если будете продавать/переоформлять квартиру, то прийдется бегать, чтобы узаконить это перегородку.

Да ну, идете в суд и подаете на себя иск за не законную реконструкцию квартиры,в общем 1 тыс грв и суд ее накажет в её же пользу,потом на основание решения суда БТИ,за 1-2 тыс грв сделает тех паспорт.И вот тебе никакой беготни на разрешение и никаких взяток чтобы дали его.


0
35
Химера:
Сегодня, 15:56

А разве перепланировка без вмешательства в несущие конструкции и совместные инженерные сети сейчас требуют согласования? Вроде ж принял Кабмин постанову и утвердил перечень работ, не требующих согласования?


+1
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