На Раківці нетверезий водій випивав горілку прямо перед патрульними

Сегодня, 13:29 Просмотров: 1 239 Комментариев: 3

Сьогодні вранці, 7 січня, на Раківці п'яний водій вживав алкоголь у присутності патрульних поліцейських.





Як сталося відомо від пресслужби патрульної поліції Кременчука, на Раківці патрульні зупинили Ford по орієнтуванню. Стало відомо, що 53-річний водій був нетверезий.









Під час спілкування з водієм патрульні помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога. Чоловік відмовився. Дістав пляшку горілки і почав випивати.





Любителя випити відсторонили від керування машиною. На водія склали протокол за порушення ч. 4 ст. 130 КУпАП. Чоловіку «світить» штраф у розмірі майже 21 тисяча гривень або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керувати транспортом на 3 роки.











