Происшествия

На Раківці нетверезий водій випивав горілку прямо перед патрульними

Сегодня, 13:29 Просмотров: 1 239 Комментариев: 3

 

Чоловік отримав протокол за порушення ч.4 ст. 130 КУпАП

Сьогодні вранці, 7 січня, на Раківці п'яний водій вживав алкоголь у присутності патрульних поліцейських. 


Як сталося відомо від пресслужби патрульної поліції Кременчука, на Раківці патрульні зупинили Ford по орієнтуванню. Стало відомо, що 53-річний водій був нетверезий. 


 


Під час спілкування з водієм патрульні помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога. Чоловік відмовився. Дістав пляшку горілки і почав випивати. 


Любителя випити відсторонили від керування машиною. На водія склали протокол за порушення ч. 4 ст. 130 КУпАП. Чоловіку «світить» штраф у розмірі майже 21 тисяча гривень або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керувати транспортом на 3 роки. 




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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: патрульна поліція Кременчука
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Комментарии: 3

60
VladimirS:
Сегодня, 14:51

А что, достойный поступок! Решил не тратить время патрульных, врача-нарколога, свое личное... Выпил, расписался в протоколе, пошёл спать (или продолжать)... Думаю, про таких говорят - чел. с "железными я..цами"! Не скулил и не просил прощения, типа я больше не буду!


0
825
hunter:
Сегодня, 15:25

Цитата: VladimirS

А что, достойный поступок! Решил не тратить время патрульных, врача-нарколога, свое личное... Выпил, расписался в протоколе, пошёл спать (или продолжать)... Думаю, про таких говорят - чел. с "железными я..цами"! Не скулил и не просил прощения, типа я больше не буду!

Ну то что он выпил перед полицейскими-это ему только в плюс.Водку пил уже не за рулем,до открытия бутылки ,только подозрения копов на алкоголь.Так что в суде копов спасет только запись с их камер.Также смущает сам повод остановки "Ford по орієнтуванню".


+2
207
Volvoвод:
Сегодня, 16:33

Какие же все-таки идиоты, восхищаются алкоголиком за рулем и его изобретательности. Он реально выпил так как был изначально пьян, это непрямое доказательство. Хуже порохоботов и их папашки, тот тоже увлекался на ответственных мероприятиях перед спичем в микрофон.


+1
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