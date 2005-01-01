Кременчуг, Полтавщина

У сервісному центрі МВС нагадують: аби не стояти в черзі, скористатися онлайн-сервісом

Сегодня, 14:15 Просмотров: 400 Комментариев: 1

Завчасно запланувати свій візит можна за допомогою Електронного кабінету водія

 

У зв’язку з тривалими вихідними під час новорічних свят збільшилась кількість відвідувачів сервісних центрів МВС. Аби не марнувати час в чергах, Регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області звертає увагу: запланувати свій візит можна за допомогою Електронного кабінету водія.


Громадяни, що мають наміри отримати послугу в сервісному центрі МВС, можуть самостійно обрати зручний день і час, взявши талон електронної черги, не виходячи з дому. Це можна зробити з власного смартфона, планшету чи комп’ютеру. Для цього необхідно:

  • зайти на сторінку сервісного центру МВС;
  • обрати розділ Кабінет Водія
  • пройти авторизацію за допомогою кваліфікованого цифрового підпису, або за допомогою Приват Банку ID;
  • обрати розділ Електронна черга, послугу, за якою збираєтесь звернутися до сервісного центру МВС, зручну дату та час відвідування.

Також є можливість відстежувати завантаженість центру через встановлені в приміщенні веб-камери, що ведуть трансляцію на сайт в режимі реального часу.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Сервисный центр МВД черга

Комментарии: 1

579
antikola:
Сегодня, 14:54

в кабинете информация -права покажет если с 14 года получены. авто если с 13 года. вебкамер не увидел.....такое себе...


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