У сервісному центрі МВС нагадують: аби не стояти в черзі, скористатися онлайн-сервісом

Сегодня, 14:15 Просмотров: 400 Комментариев: 1

У зв’язку з тривалими вихідними під час новорічних свят збільшилась кількість відвідувачів сервісних центрів МВС. Аби не марнувати час в чергах, Регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області звертає увагу: запланувати свій візит можна за допомогою Електронного кабінету водія.





Громадяни, що мають наміри отримати послугу в сервісному центрі МВС, можуть самостійно обрати зручний день і час, взявши талон електронної черги, не виходячи з дому. Це можна зробити з власного смартфона, планшету чи комп’ютеру. Для цього необхідно:

зайти на сторінку сервісного центру МВС;

обрати розділ Кабінет Водія

пройти авторизацію за допомогою кваліфікованого цифрового підпису, або за допомогою Приват Банку ID;

обрати розділ Електронна черга, послугу, за якою збираєтесь звернутися до сервісного центру МВС, зручну дату та час відвідування.

Також є можливість відстежувати завантаженість центру через встановлені в приміщенні веб-камери, що ведуть трансляцію на сайт в режимі реального часу.