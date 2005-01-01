У сервісному центрі МВС нагадують: аби не стояти в черзі, скористатися онлайн-сервісом

Завчасно запланувати свій візит можна за допомогою Електронного кабінету водія
У зв’язку з тривалими вихідними під час новорічних свят збільшилась кількість відвідувачів сервісних центрів МВС. Аби не марнувати час в чергах, Регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області звертає увагу: запланувати свій візит можна за допомогою Електронного кабінету водія.
Громадяни, що мають наміри отримати послугу в сервісному центрі МВС, можуть самостійно обрати зручний день і час, взявши талон електронної черги, не виходячи з дому. Це можна зробити з власного смартфона, планшету чи комп’ютеру. Для цього необхідно:
Також є можливість відстежувати завантаженість центру через встановлені в приміщенні веб-камери, що ведуть трансляцію на сайт в режимі реального часу.