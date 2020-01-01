У ДТП на Полтавщині за участю кількох машин постраждало двоє людей

Сегодня, 15:10 Просмотров: 636

Аварія з потерпілими сталася на дорозі «Київ-Харків-Довжанський»

4 січня близько 7.00 на 145-му кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський» сталося кілька ДТП за участю трьох автомобілів.





Попередньо відомо від ГУ Нацполіції в Полтавській області, що близько 6.45 49-річний мешканець Дніпропетровської області за кермом автомобіля Volkswagen наїхав на дорожнє огородження. За кілька хвилин з цим автомобілем зіткнувся Mercedes під керуванням 58-річного киянина. Потім із вказаними легковиками зіткнувся Opel, яким керував 59-річний лубенчанин.









В автомобільній аварії тілесні ушкодження отримали 41-річний пасажир машини Opel та 33-річний пасажир автівки Volkswagen. Постраждалих доставили до лікарні.





Поліція встановлює обставини ДТП.