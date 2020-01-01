Происшествия, Полтавщина

У ДТП на Полтавщині за участю кількох машин постраждало двоє людей

Сегодня, 15:10 Просмотров: 636

 

Аварія з потерпілими сталася на дорозі «Київ-Харків-Довжанський»

 

4 січня близько 7.00 на 145-му кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський» сталося кілька ДТП за участю трьох автомобілів.


Попередньо відомо від ГУ Нацполіції в Полтавській області, що близько 6.45 49-річний мешканець Дніпропетровської області за кермом автомобіля Volkswagen наїхав на дорожнє огородження. За кілька хвилин з цим автомобілем зіткнувся Mercedes під керуванням 58-річного киянина. Потім із вказаними легковиками зіткнувся Opel, яким керував 59-річний лубенчанин.


 


В автомобільній аварії тілесні ушкодження отримали 41-річний пасажир машини Opel та 33-річний пасажир автівки Volkswagen. Постраждалих доставили до лікарні.


Поліція встановлює обставини ДТП.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП
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