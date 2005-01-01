У Кременчуці керівника відділення «Нової пошти» оштрафували на 850 гривень за невивезене сміття

Сегодня, 16:08 Просмотров: 345

На останньому засіданні адміністративної комісії розглядали кілька протоколів, які стосуються невивезеного будівельного сміття. Згідно пункту 5.8.1.8 розділу 5 «Правил благоустрою території міста Кременчука», на об'єктах благоустрою забороняється захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо.



Керівник відділення «Нової пошти» на вулиці Лікаря Богаєвського проігнорував попередження інспектора про прибирання будівельного сміття з прилеглої території та відмовився пояснювати що-небудь з цього приводу. Тепер за рішенням комісії він має сплатити штраф у 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто 850 гривень.



Подібний протокол склали також стосовно підприємця, який на вулиці Першотравневій біля приміщення майбутнього магазину «Віола Медтехніка» викинув будівельне сміття, чим порушив правила благоустрою Кременчука.



Чоловік отримав зауваження вранці 21 листопада, а вже післяобід вивіз сміття з території поблизу свого магазину.



Ця ситуація спантеличила членів комісії, адже інспекторка з благоустрою мала би спочатку винести попередження та дати час підприємцю усунути порушення, а якщо б власник магазину не прибрав сміття протягом певного періоду, тоді б вже складати протокол.



І тут свідчення протилежних сторін розділилися: підприємець сказав членам комісії, що йому не дали часу на усунення порушення. А за словами інспекторки Надії, яка складала протокол, вона раніше вказаної дати робила чоловікові усне зауваження щодо купи сміття, але він вчасно не вивіз його, про що у них була домовленість на словах.



Аби уточнити усі обставини справи, розгляд протоколу перенесли на наступне засідання адміністративної комісії, яке відбудеться у січні цього року.