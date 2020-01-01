Як передадуть Вифлеємський вогнь у Кременчуці

Сегодня, 13:25 Просмотров: 369

Традиційно скаутською естафетою, з країни в країну з міста в місто скаути всього світу передають символ Різдва - Вифлеємький вогонь миру. За інформацією пресслужби пласту, Кременчук не є виключенням.





Передача Вогню миру відбудеться таким чином:





6 січня у переддень Різдва

14:30 військовий шпиталь (вул. 29 вересня, 1/23)

15:00 центральна міська дитяча Бібліотека (вул. Соборна, 12/16)

15:30 Свято-Миколаївський собор (вул. 29 вересня, 16/34)

Також в час Вечірня служби в Храмі Ікони Божої Матері (район заводу Лукас, вул. Чкалова, 186,).





А вже 3 січня вогонь передали до парафії Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ, Лубни, а також нашим волонтерам АТО-Майдан-Кременчук, які невпинно плетуть маскувальні сітки для українського війська на сході.



