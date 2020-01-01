Як передадуть Вифлеємський вогнь у Кременчуці

Традиційно скаутською естафетою, з країни в країну з міста в місто скаути всього світу передають символ Різдва - Вифлеємький вогонь миру. За інформацією пресслужби пласту, Кременчук не є виключенням.
Передача Вогню миру відбудеться таким чином:
6 січня у переддень Різдва
Також в час Вечірня служби в Храмі Ікони Божої Матері (район заводу Лукас, вул. Чкалова, 186,).
А вже 3 січня вогонь передали до парафії Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ, Лубни, а також нашим волонтерам АТО-Майдан-Кременчук, які невпинно плетуть маскувальні сітки для українського війська на сході.