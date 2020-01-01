Кременчуг

Як передадуть Вифлеємський вогнь у Кременчуці

Сегодня, 13:25 Просмотров: 369

 

Розклад передачі вогню

Традиційно скаутською естафетою, з країни в країну з міста в місто скаути всього світу передають символ Різдва - Вифлеємький вогонь миру. За інформацією пресслужби пласту, Кременчук не є виключенням.


Передача Вогню миру відбудеться таким чином:


6 січня у переддень Різдва

  • 14:30 військовий шпиталь (вул. 29 вересня, 1/23)
  • 15:00 центральна міська дитяча Бібліотека (вул. Соборна, 12/16)
  • 15:30 Свято-Миколаївський собор (вул. 29 вересня, 16/34)

Також в час Вечірня служби в Храмі Ікони Божої Матері (район заводу Лукас, вул. Чкалова, 186,).


А вже 3 січня вогонь передали до парафії Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ, Лубни, а також нашим волонтерам АТО-Майдан-Кременчук, які невпинно плетуть маскувальні сітки для українського війська на сході.


Вифлеємський вогонь кременчуькі пластуни принесли до мерії та університету

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Автор: Альона Душенко
Теги: Вифлеемский огонь пласт
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