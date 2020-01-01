Які вони новорічні красуні України: неймовірні історії встановлення ялинок

Сегодня, 08:01 Просмотров: 339

Декілька ялинок в Україні могли і не з'явитися, а ось одеська ялинка - міні копія київської 2013 року, яка стала символом Революції гідності

Святкові новорічні ялинки засяяли майже у всіх містах України, які вони?

Центральну ялинку України в Києві цьогоріч також встановили на Софійській площі й вона збірна, має висоту понад 20 метрів. Ялинку прикрасили 800 іграшками у вигляді цукерок і 3 кілометрами різнокольорових гірлянд. Темою цьогорічного свята став світ пригод "Лускунчика" та його королівств.









Ялинка в тимчасово оупованому Донецьку...









... та Луганську.









Ялинка у тимчасово окупованому Криму, а саме у Севастополі.









У Харкові традиційно найвища ялинка в Україні – її висота 40 м 49 см. Цього року конструкція ялинки не змінилася, але з'явилася нова світова ілюмінація.









У Львові різдвяна ялинка традиційно розміщена перед оперним театром, її розмір - 17,5 метрів. Цьогоріч її майже не прикрасили іграшками, а зробили акцент на освітленні. Використали минулорічну ілюмінацію. Цікаво, що місто ялинку не купувало, деревце подарувала приватна фірма. Новинкою у цьогорічному прикрашанні міста до новорічно-різдвяних свят є два 8-метрові ангели, які є аналогами лондонської святкової ілюмінації.









Одеська новорічна красуня є зменшеною копією знаменитої столичної ялинки 2013 року, яка вже стала символом Революції гідності.

Висота одеської ялинки – 20 метрів, діаметр основи – 9 метрів. Вона складається з металевого каркаса і штучної хвої італійського виробництва. Ялинку прикрасили гірлянди і дюролайт (прозорий шнур зі світлодіодами), загальна протяжність яких перевищує 4 км. Світлодіодів – 100 тисяч штук. Вони світяться трьома кольорами: зеленим, синім і золотистим.









Головна ялинка Дніпра традиційно розташована на площі Героїв Майдану.









Третій рік поспіль у Сумах встановлюють для святкування замість живої ялинки штучну висотою 18 метрів. Першого разу її складання виконував продавець, а повторний монтаж проводять вже комунальники.









Традиційно головна ялинка Вінниці – у Центральному парку. Вона уже потрапила до Книги рекордів України в номінації "найвища металоконструкція у формі ялинки з рухомими механізмами". Як повідомив представник Книги рекордів, її висота складає 29 метрів, а вага – понад 75 тонн.









У Житомирі 17-метрова блакитна красуня пережила багато пригод. Дерево росло поруч із будівлею Житомирського міського ліцею №25 та могло завдати шкоди її фундаменту, тож його зрізали та встановили на майдані Корольова на новорічні свята.









Ялинку в Херсоні встановили біля меморіалу на честь херсонців, які загинули під час російсько-української війни. Саме місце розташування викликало суперечки серед містян. Частина жителів вважає, що таке сусідство неприйнятне, бо поруч зведуть і різдвяне містечко – для розваг місцевих жителів та гостей.









У Чернігові вже декілька років встановлюють штучну ялинку заввишки 18 метрів.









В Луцьку головних новорічних ялинок аж три. Найвища із прикрашених має висоту приблизно 12 метрів, інші – близько 11.









У Черкасах напередодні нового року стався курйоз. ФОП К... подав скаргу в Антимонопольний комітет на оголошений тендер щодо закупівлі ялинки та святкової ілюмінації. Заявник вважає, що головна міська ялинка має бути заввишки не 18, а 20 метрів, оскільки це буде символічно, враховуючи, що наступний рік – 2020.





Закупити ялинку та ілюмінацію, через подану скаргу, департамент не встиг. Тож розглядали два варіанти: установити ялинку на зразок минулорічної, або ж узяти ялинку в оренду. Зрештою новорічну красуню Черкас створили з понад 250 ялинок. Вона має 22 метри заввишки.



