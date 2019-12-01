Єлизавета Каланіна увійшла у ТОП-10 найсильніших дзюдоїстів України

Сегодня, 08:37 Просмотров: 179

Ще троє спортсменів з Кременчука увійшли в сотню найсильніших

Дзюдоїстка з Кременчука Єлизавета Каланіна потрапила до десятки кращих спортсменів у рейтингу за 2019 рік. Вихованка Василя Волошина з СК «Легіон» стала третьою у рейтингу з 4384 очками. 24-річна спортсменка змагається у ваговій категорії 78 кг. Кременчужанку випередили лише Галина Тарасова та Дар'я Білодід.





Ще двоє вихованців СК «Легіон» Каро Марондян та Андрій Бурдун увійшло до 100 найкращих. Обидва спортсмени змагаються у ваговій категорії 66 кг. Каро Марандян посідає 88 місце, а Андрій Бурдун – 100. На першому місці рейтингу – Георгій Зантарая з Києва.

Тренер Василь Волошин також увійшов у сотню кращих тренерів України. Він посідає 75 сходинку в рейтингу серед тренерів чоловіків, 6 місце серед тренерів жінок та 12 місце в загальному рейтингу. Ще один кременчуцький тренер Віталій Середа посів 14 місце в загальному рейтингу серед тренерів, Валерій Середа - 88, а Сергій Середа – 95 місце в рейтингу.





Збірна Полтавської області з дзюдо стала 4 у рейтингу регіонів за результатами змагань 2019 року, здобувши 7210 очок. Першою стала збірна Києва, другою – команда Запорізької області.