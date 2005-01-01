У «Полтаваобленерго» пообіцяли багато позовів кременчуцьким боржникам за тепло

Сегодня, 07:15 Просмотров: 644

У Кременчуцькій філії «Полтаваобленерго» пообіцяли у рази збільшити кількість позовів до боржників за опалення та гарячу воду. Компанія з 25 квітня не надає ці послуги — зараз виконавцем є ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», тож йдеться про стягнення простроченої заборгованості за період до 25 квітня 2019 року. За словами Ігоря Петруся, керівника Кременчуцької філії «Полтаваобленерго», борги споживачів сягають понад 100 млн грн. Компанія подає позови щодо заборгованості, що підлягає стягненню (термін позовної давності складає три роки).

- У компанії прийняте рішення у максимально короткі терміни швидкими темпами стягувати заборгованість. Це й судові рішення, і судові накази, буде працювати й виконавча служба, - каже Ігор Петрусь.

Зазначимо, що позови про стягнення комунальних боргів суди можуть розглядати за спрощеною процедурою - видавати судові накази без участі у процесі відповідача. Як каже Ігор Петрусь, «Полтаваобленерго» має понад 2,5 тисяч виграних справ щодо боргів.